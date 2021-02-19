HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Koronavirüs denetimleri sırasında maskesiz yakalanan gençten polise şaşırtan cevap

Koronavirüs denetimleri sırasında maskesiz yakalanan gençten polise şaşırtan cevap

19.02.2021 11:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimde bulunan polis ekipleri maske takmayan bir gence ceza kesti. Polisin, “Neden maske takmıyorsunuz” sorusuna gencin, “Evde unutmuşum maskemi” diye cevap vermesi pes dedirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalamasının canlı olarak yayınlanacağı bilgisini vermişti. Bakan Koca’nın sosyal medya hesabından yayınladığı haftalık vaka sayılarına göre 81 il içerisinde Osmaniye 100 binde 139,81 olarak Türkiye sıralamasında 6. il olarak korona haritasında yerini aldı. Vaka sayılarının artmasıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda koronavirüs denetimini sıklaştırdı.

"EVDE UNUTMUŞUM MASKEMİ"

Ekipler, esnaf ve vatandaşlara maske uyarısı yaptığı sırada kaldırımda arkadaşıyla birlikte maskesiz yürüyen bir gence ceza yazmak istedi. Ceza tutanağı hazırlanırken polisin, “Neden maske takmıyorsunuz?” sorusuna, ismi öğrenilemeyen gencin “Evde unutmuşum maskemi” diye cevap vermesi pes dedirtirken yanında maskesi takılı olan arkadaşının maske takmayan arkadaşına ceza yazılmaması için sarf ettiği çaba dikkatleri çekti.

Ceza işlemleri sırasında zabıta ekipleri tarafından maske verilen genç, taktığı maskeyle burnunu kapatmadı. Bunun üzerine polislerden ikinci uyarıyı alan genç ‘burnunu kapat o maskeyle’ diye tekrardan uyarıldı. Polis ekipleri tarafından maske takmadığı gerekçesiyle 900 TL idari para cezası uygulanan genç tutanaklarını teslim aldıktan sonra arkadaşıyla birlikte ekiplerin yanından ayrıldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Dehşet anları! Her şey canlı yayın sırasında yaşandıDehşet anları! Her şey canlı yayın sırasında yaşandı
Vestel canlı destek hattına nasıl ulaşılır?Vestel canlı destek hattına nasıl ulaşılır?

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

Diğer Haberler

Ekvador'da akılalmaz olay! Muhabir canlı yayın sırasında soyuldu

Dehşet anları! Her şey canlı yayın sırasında yaşandı

Balıkçı barınaklarını mesken tutan 3 su samurunun kar keyfi gülümsetti

Gece karşılaştılar hemen görüntülediler

Antalya'da ilginç anlar! Rüzgarın sürüklediği tekerlekli stant gülümsetti

İlginç olay! Bir anda marketten fırladılar

Irak'ta çocuklarını Dicle Nehri'ne atan anneye 2 kez idam cezası

Irak'ta çocuklarını Dicle Nehri'ne atan anneye 2 kez idam cezası

Karda aç kalan hayvanlara dikkat çekmek için arı kılığına girdi

Onu görenler şaşırdı! Aç kalan hayvanlar için kılık değiştirdi

Kardan boğa yaptı, görenler gözlerine inanamadı

Görenler gözlerine inanamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.