Koronavirüs diş dökülmesine yol açıyor mu?

Ağız bakımının, diş sağlığının genel bünyemizin sağlığı açısından önemli olduğu ile ilgili çokça araştırma var. Araştırma, ağız bakımı iyi olan bireylerin sistematik hastalıklara karşı genel vücut direncinin yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Fakat korona ile ilgili maalesef uluslararası camiada henüz yapılmış bir çalışma yoktur. Şimdilik 1 ya da 2 tane örneğin olması ile “Korona virüs diş dökülmesine yol açıyor” demek çok yanlış bir ifade olur.
Şunu da belirtmek isterim; astım hastası ve covid geçirmiş biri olarak bu süreci yoğun bir şekilde hastanede geçirdim. Hastane sürecinde pek çok ilaç alıyoruz. Covid ile ilgili ağrı kesici, ateş düşürücü pek çok ilacı yüksek dozlarda alıyoruz. Diş düşmesinin neye bağlı olduğunu henüz bilmiyoruz. Bu bir ilaca mı bağlı, virüsün kendisine mi bağlı yoksa strese mi bağlı bunu kesin olarak bilmiyoruz. Dolayısıyla bunu ispatlayıp, covidin böyle bir rahatsızlığa yol açtığını söylemek için henüz çok erken. Daha fazla bulgu, değerlendirme ve bununla birlikte uluslararası inceleme yapılması gerekiyor. Çünkü dişi düşen de, dişlerinde renkleşme veya kararma olan da belirtilmiş. Mesela diş kararmasının bazı demir ilaçlarının kullanımına bağlı olduğu ispatlanmış birşeydir. Durum gösteriyor ki ispat niteliğinde bir bulgu olması için uluslararası ölçekte incelenir, araştırılır ve kesinlik kazanır.
Ama bilinen çok net bir gerçek şu ki; ağız bakımı iyi olan bireyler özellikle solunum yoluyla bulaşabilecek enfeksiyonlara karşı daha dirençli bir bünyeye sahip olabiliyorlar.
Peki hangi durumlarda hiç belirti vermeden, ağrı sızı olmadan, kanama olmadan bir diş aniden düşebilir?
İleri derecede periodontal problemi olan yani “diş eti rahatsızlığı” olan hastalarda tartar oluşumu durumlarında, dikkat edilmediğinde kanama veya ağrı olmadan dişler kemikten ayrılabilirler. Zaman geçtikçe çene kemiği ile diş arasındaki bağlantı noktaları kopabilir ve bu durum acısız yaşanabilir. İhmal edildiği takdirde ilerde daha büyük sorunlara yol açabilir. Herhangi bir travma sonucu(kaza, düşme gibi) ya da hapşırma esnasında bile diş dökülmesi görülmektedir. Bu sonuçlar yurt dışında hastaların kendi beyanıdır. Yani hastanın başına gelmiş dramatik hikayesidir.
Dolayısıyla birilerinin değerlendirme dışı bunu iddia etmesi gerçek dışıdır, bilimsellikten uzaktır. Ama inanıyorum ki çalışmalar zaman içinde yapılacaktır.
Ortodonti Uzmanı Dr. Yasin Akgül
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