HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronavirüs diş dökülmesine yol açıyor mu?

Koronavirüs diş dökülmesine yol açıyor mu?

17.12.2020 17:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüs diş dökülmesine yol açıyor mu?

Gündemimizde olmayan pek çok hadise korona virüs ile hayatımıza girdi. Daha önceden hayvan seviyorduk, hayvanları besliyorduk ama biz bu yasaklarda hayvanlara ne olacağını bilmiyorduk. Mesela bu konu yepyeni bir gündem oldu. Bunun gibi pek çok şey hayatımıza dahil oldu.

Ağız bakımının, diş sağlığının genel bünyemizin sağlığı açısından önemli olduğu ile ilgili çokça araştırma var. Araştırma, ağız bakımı iyi olan bireylerin sistematik hastalıklara karşı genel vücut direncinin yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Fakat korona ile ilgili maalesef uluslararası camiada henüz yapılmış bir çalışma yoktur. Şimdilik 1 ya da 2 tane örneğin olması ile “Korona virüs diş dökülmesine yol açıyor” demek çok yanlış bir ifade olur.

Şunu da belirtmek isterim; astım hastası ve covid geçirmiş biri olarak bu süreci yoğun bir şekilde hastanede geçirdim. Hastane sürecinde pek çok ilaç alıyoruz. Covid ile ilgili ağrı kesici, ateş düşürücü pek çok ilacı yüksek dozlarda alıyoruz. Diş düşmesinin neye bağlı olduğunu henüz bilmiyoruz. Bu bir ilaca mı bağlı, virüsün kendisine mi bağlı yoksa strese mi bağlı bunu kesin olarak bilmiyoruz. Dolayısıyla bunu ispatlayıp, covidin böyle bir rahatsızlığa yol açtığını söylemek için henüz çok erken. Daha fazla bulgu, değerlendirme ve bununla birlikte uluslararası inceleme yapılması gerekiyor. Çünkü dişi düşen de, dişlerinde renkleşme veya kararma olan da belirtilmiş. Mesela diş kararmasının bazı demir ilaçlarının kullanımına bağlı olduğu ispatlanmış birşeydir. Durum gösteriyor ki ispat niteliğinde bir bulgu olması için uluslararası ölçekte incelenir, araştırılır ve kesinlik kazanır.

Ama bilinen çok net bir gerçek şu ki; ağız bakımı iyi olan bireyler özellikle solunum yoluyla bulaşabilecek enfeksiyonlara karşı daha dirençli bir bünyeye sahip olabiliyorlar.

Peki hangi durumlarda hiç belirti vermeden, ağrı sızı olmadan, kanama olmadan bir diş aniden düşebilir?

İleri derecede periodontal problemi olan yani “diş eti rahatsızlığı” olan hastalarda tartar oluşumu durumlarında, dikkat edilmediğinde kanama veya ağrı olmadan dişler kemikten ayrılabilirler. Zaman geçtikçe çene kemiği ile diş arasındaki bağlantı noktaları kopabilir ve bu durum acısız yaşanabilir. İhmal edildiği takdirde ilerde daha büyük sorunlara yol açabilir. Herhangi bir travma sonucu(kaza, düşme gibi) ya da hapşırma esnasında bile diş dökülmesi görülmektedir. Bu sonuçlar yurt dışında hastaların kendi beyanıdır. Yani hastanın başına gelmiş dramatik hikayesidir.

Dolayısıyla birilerinin değerlendirme dışı bunu iddia etmesi gerçek dışıdır, bilimsellikten uzaktır. Ama inanıyorum ki çalışmalar zaman içinde yapılacaktır.

Ortodonti Uzmanı Dr. Yasin Akgül
Facebook://@dryasinakgül
Instagram://@dryasinakgül
Youtube://@ Ortodontist Dr. Yasin Akgül
dryasinakgul.com


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu
Mide bulantısı ve kalp çarpıntısı yaşıyorsanız...Mide bulantısı ve kalp çarpıntısı yaşıyorsanız...
14 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!14 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı

Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı

Önce büfe sahibini soydu, sonra dikkat dağıtmak için soyundu

Önce büfe sahibini soydu, sonra dikkat dağıtmak için soyundu

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Cumhurbaşkanı'na seslendi! 'Sizlere serzeniş yerine...'

Cumhurbaşkanı'na seslendi! 'Sizlere serzeniş yerine...'

Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu

Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Diğer Haberler

Panik atak belirtileri ile başa çıkabilirsiniz! Panik atak belirtileri nasıl kontrol edilir?

Mide bulantısı ve kalp çarpıntısı yaşıyorsanız...

Saç ekimine destek uygulamalar nelerdir?

Saç ekimine destek uygulamalar nelerdir?

D vitamini Covid-19’u önlemede etkili olur mu?

D vitamini koronavirüse karşı etkili mi?

Maskeyi defalarca kullanmak, hiç maske takmamaktan daha kötü

Maskeyi defalarca kullanmak, hiç maske takmamaktan daha kötü

Bakan Varank duyurdu: Aşı ve ilaç merkezi kurulacak

Bakan duyurdu: Aşı ve ilaç merkezi kuruluyor

Covid-19'a karşı kalkanınız olacak! Maskenize 1 damla damlatmanız yetiyor

Etkisi kanıtlandı! Maskenize 1 damla damlatırsanız...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.