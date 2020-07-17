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Koronavirüs dolandırıcılığı: Sahte başvurularla milyonlarca dolar toplayıp kumara yatırmakla suçlanan kişi yakalandı

17.07.2020 15:04 | Son Güncelleme

ABD'de koronavirüs için yardım topladığını söyleyerek insanları dolandıran ve en az 8 milyon dolar toplayan bir kişi bu paranın bir kısmını Las Vegas'ta kumara yatırmakla suçlanıyor.

Koronavirüs dolandırıcılığı: Sahte başvurularla milyonlarca dolar toplayıp kumara yatırmakla suçlanan kişi yakalandı

40 yaşındaki Andrew Marnell Gelir Koruma Programı adı verilen bir fondan yardım almak için, çok sayıda şirket adına sahte başvurular yaparak milyonlarca dolar elde etmekle suçlanıyor.

Los Angeles'ta konuyu soruşturan savcılar, Marnell'in bu paranın yüzbinlerce dolarını Las Vegas'taki kumarhanelerde harcadığını söylüyorlar.

Marnell'in, elde ettiği fonların bir kısmını da yüksek riskli hisse senetlerine yatırdığı öne sürülüyor.

Banka dolandırıcılığından suçlu bulunduğu takdirde Marnell, 30 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek.

Gelir Koruma Programı eleştiriliyor: Sahteciliğin önünü açtı

Gelir Koruma Programı, Amerikan federal hükümetinin, küçük şirketlerin salgın sırasında sıkıntıya düşmesini ve çalışanlarını işten çıkarmasını önlemek amacıyla oluşturduğu bir fon.

Bu fondan işletmelere yarım trilyon doları aşkın yardım verildi ama fona eleştiriler de getirildi.

Bazı yorumcular bu yardımların çok kolay alınabildiğini, sahtekarlığa fırsat verdiğini ve çoğunun da yardıma ihtiyacı olmayan daha büyük ölçekli şirketlere gittiğini söylüyorlar.

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