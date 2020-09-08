Koronavirüs döneminde dezenfektan seçiminde nelere dikkat etmeli?

Evden çıktığımız andan itibaren birçok enfeksiyon ajanına maruz kalıyoruz. Asansörler, merdiven korkulukları, kapı kolları, çalıştığımız yerler ve dokunduğumuz her yerde birçok enfeksiyon ajanına ve virüse maruz kalındığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde çok sık el yıkamamız gerekiyor. Dezenfektan, kolonya, sabun ve temizlik malzemelerinin bu dönemde daha fazla kullanılması ellerde egzama, kuruma, çatlama ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Eller dezenfekte edildikten sonra mutlaka nemlendirilmeli” açıklamasında bulundu.

Kullanılan sabun ve dezenfektanlarda oldukça fazla kimyasal madde bulunuyor. Bunun da ellerde kuruma, çatlama ve alerjik reaksiyonlara sebep olabildiğinin altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Egzamadan korunmak için kimyasallardan ellerimizi korumalıyız. Normal şartlarda günde 4-5 kez el yıkamak yeterli ancak bu dönemde el yıkama daha da sıklaştı. Dışarı çıktığımız andan itibaren temas ettiğimiz, dokunduğumuz yerlerden sonra sık el yıkamak gerekiyor. Sık yıkayalım, uygun ajanlar kullanalım ama yıkadıktan sonra ellerimizi nemlendirerek egzamaya karşı koruyalım” dedi.