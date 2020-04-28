Koronavirüs döneminde Ramazan önerileri

Tüm dünyada Covid-19 Virüsü Pandemisi etkisini devam ettirirken, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte insanlar iki süreci beraber yürütmek durumda kaldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Memorial Dicle Hastanesi Psikoloji Bölümünden Uz. Psk. Olcay Geçgel, Ramazan ayının bir yıl içerisindeki maneviyat duygularının en yoğun hissedildiği ay olarak toplum tarafından kabul edildiğini söyledi. Salgın sürecinin, sokağa çıkma kısıtlamaları ve evde kalma çağrılarının kişilerde ciddi kriz durumuna neden olduğunu vurgulayan Uz. Psk. Geçgel, “Süreç ile beraber evlerde olan insanlarda yaşanan yoğun ruhsal çatışmalar, aile içi problemler ve duygusal boşluklar Ramazan ayının getirdiği manevi duygular ile beraber, kişilerdeki eksik olan ve tamamlanmamış bu duyguları tamamlayıcı özelliğe sahip olabilmektedir. Öte yandan salgın sürecinde her ne kadar manevi duygulara olan doyumu ve süreci pozitif yönde etkilese de oruç ile beraber kişilerde en başta yeme düzeninde değişiklik, iştah problemleri, uyku problemleri, temel ihtiyaçların ertelenmesinden kaynaklı oluşan yoğun stres bu dönemin en belirgin özelliklerinden olacaktır. Bu stres kriz dönemi stresi ile birleştiği takdirde yönetilmesi daha zor ve güçlü bir sürecin oluşması beklenebilir bir durumdur. Toplum olarak her ne kadar kayıplar, travmalar ve negatif örneklerle dolu günler bile geçiriyor olsak psikolojik olarak dayanıklılığımızı arttırmamız için Ramazan ayının getirdiği manevi duyguları ve yaşam tarzımızda ki değişiklikleri kendimize ve çevremize yönelik olumlu yönde kullanmak tüm bunlar için güzel bir savunma yöntemi olabilecektir” dedi.