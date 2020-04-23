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Koronavirüs: Dört kardeş, babalarını telefonda şarkılar söyleyerek ölüme uğurladı: 30 saatlik veda:

23.04.2020 12:27 | Son Güncelleme

ABD'nin Rochester kentinde, farklı eyalet ve ülkelerde yaşayan dört kardeş, ölüm döşeğindeki koronavirüs hastası babalarına 30 saat süren bir telefon bağlantısıyla veda etti.

Koronavirüs: Dört kardeş, babalarını telefonda şarkılar söyleyerek ölüme uğurladı: 30 saatlik veda:

ABD'nin Rochester kentinde, farklı eyalet ve ülkelerde yaşayan dört kardeş, ölüm döşeğindeki koronavirüs hastası babalarına 30 saat süren bir telefon bağlantısıyla veda etti.

Teksas, New York, Kuzey Carolina ve Danimarka'da yaşayan kardeşler, 7 Nisan'da ölen 76 yaşındaki babaları Don Adair'e son nefesine kadar şarkılar söyledi.

Hastaneye gelmelerine izin verilmeyen kardeşler, babalarıyla bir hemşirenin yardımıyla konuşabildi.

Hemşire telefonu kulağına tuttu

Adı belirtilmeyen hemşire, Adair'in hastaneden sekiz kilometre uzakta yaşayan kızı Abby Adair Reinhard'a kendisini arayıp telefonu babasının kulağına tutabileceğini söyledi. Daha sonra görüşmeye diğer kardeşler de katıldı.

Çocukları, konuşamayan ama kendilerini duyan babalarına anılarını anlattı, şarkılar söyledi. Görüşme, Adair'in son nefesini verdiği ana kadar devam etti.

Abby Adair Reinhard, düğününde babasına sarılırken.

'Büyük bir lütuftu'

Reinhard, CNN Televizyonu sunucularından Anderson Cooper'a son görüşmeyi anlatırken "Bizim için çok büyük bir lütuftu. Bir tür kapanış gibiydi. Söylemem gerekenleri söyledim. Sonun geldiğini bilmeme, onu görememe, elini tutamama rağmen telefonda bunu yapabilmek çok değerliydi" dedi.

Abby Adair Reinhard şöyle devam etti:

"Onun sadece nefeslerini duyuyorduk. Ona anılarımızı anlattık, şarkılar söyledik. Onu ne kadar sevdiğimizi söyledik. Babama, beni sevdiği için teşekkür ettim. Özür dilemem gereken şeyler için özür diledim. Onu affetmem gereken şeyler için affettim. Hayatta aileden ve sevgiden daha önemli bir şey olmadığını bir kez daha anladım."

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