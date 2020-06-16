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Koronavirüs duası 'keriz yolma duası' çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 10:06 | Son Güncelleme

Show TV'de ekrana gelen Zahide Yetiş'le adlı programda koronavirüsten korunma muskası olarak sunulan muskada Arapçayla 'Keriz yolma duası' yazdığı ortaya çıktı.

'Koronavirüsten korunma duası' adı altında insanların dini duygularını kullanarak dolandırıcılık yapan kişiler, hazırladıkları afişe Osmanlıca 'Keriz yolma duası' yazdı.

Arapça harflerle 'keriz yolma duası' yazan muska, korona virüsten korunma muskası olarak pazarlanmış. Show TV'de yayınlanan "Zahide Yetiş'le programına da taşınan skandal, sosyal medyada da büyük ses getirdi.

ARAPÇA 'KERİZ YOLMA DUASI' YAZIYOR!

Koronavirüse iyi geldiği iddia edilen muskada Arapça'yla "Keriz yolma duası" yazdığı ortaya çıktı. Muska, 10 TL kargo bedeliyle 29.90 TL'ye pazarlandı.


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