Koronavirüs duası 'keriz yolma duası' çıktı

'Koronavirüsten korunma duası' adı altında insanların dini duygularını kullanarak dolandırıcılık yapan kişiler, hazırladıkları afişe Osmanlıca 'Keriz yolma duası' yazdı.

Arapça harflerle 'keriz yolma duası' yazan muska, korona virüsten korunma muskası olarak pazarlanmış. Show TV'de yayınlanan "Zahide Yetiş'le programına da taşınan skandal, sosyal medyada da büyük ses getirdi.

ARAPÇA 'KERİZ YOLMA DUASI' YAZIYOR!

Koronavirüse iyi geldiği iddia edilen muskada Arapça'yla "Keriz yolma duası" yazdığı ortaya çıktı. Muska, 10 TL kargo bedeliyle 29.90 TL'ye pazarlandı.



