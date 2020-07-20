Koronavirüs: Dünya COVID-19 aşısına ne kadar yakın?

COVID-19 salgınına karşı aşı üretme yarışı tüm dünyada sürüyor. Hemen her gün farklı kaynaklardan aşının sonbahar aylarında hazır olacağına dair haberler yayınlanıyor.

Peki bu beklentiler ne kadar gerçekçi? Aşı geliştirme sürecini ve potansiyel aşı adaylarının güncel durumunlarını inceledik.

Covid-19 aşısında ne durumdayız?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre Covid-19 için 15 Temmuz 2020 tarihi itibariyle aralarında Türkiye'nin de olduğu ondan fazla ülkede toplam 163 aşı çalışması devam ediyor.

Bunların 23 tanesi klinik araştırma aşamasını geçti ve insanlar üzerinde deneniyor.

Türkiye'den Boğaziçi, Ege, Ankara, Ortadoğu Teknik, 9 Eylül, Selçuk ve Acıbadem üniversiteleri de aşı geliştirme yarışına dahil olan kurumlardan.

Henüz klinik araştırma aşamasında olan bu aşıların bir kısmı DNA bazlı, bir kısmı da öldürülmüş ya da zayıflatılmış virüs kullanıyor.

Dünyadaki aşı çalışmaları arasında, binlerce gönüllü ile gerçekleştirilen üçüncü faza geçen sadece 3 aşı adayı var.

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ortaklığıyla geliştirilen aşı ile Çin'deki Sinovac tarafından geliştirilen aşılar, Temmuz ayında bu deneylere başladığını duyurdu.