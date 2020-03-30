Koronavirüs: Dünya, Ebola ile mücadeleden bugün için hangi dersleri çıkarabilir?

Afrika kıtasının seçimle iş başına gelen ilk kadın devlet başkanı olarak tarihe geçen Ellen Johnson Sirleaf, Liberya'yı 12 yıl yönetti. 5 bine yakını ülkesinde olmak üzere 11 binden fazla kişinin yaşamına mal olan 2014-16 Ebola salgını onun devlet başkanlığı sırasında yaşandı. Nobel Barış Ödülü sahibi Afrikalı siyasetçi, koronavirüs krizi günlerinde Ebola krizinden neler öğrenilebileceğini BBC için yazdı. Sevgili dünya vatandaşları, 2014 yılının 19 Ekim günü, Batı Afrika'da yaşanan ve benim ülkemde de o gün itibarıyla 2 bin kişinin canını almış olan Ebola salgınının en ölümcül günlerinde, dünyaya insan gücü ve diğer kaynakların harekete geçirilmesi için bir çağrı yapmıştım. Küresel bir pandemi olmasından korktuğumuz salgını önlemek için dünya çapında bir işbirliği sergilenmesini istemiştim. Bugün bu vesileyle dayanışma mesajımı iletmek istiyorum. Bundan yaklaşık altı yıl önceki çağrımda, Liberya'nın savaş geçirmiş ekonomisinin, zayıf sağlık sisteminin nasıl hastalığın hızla yayılmasına katkıda bulunduğunu anlatmış ve dünyanın Batı Afrika'daki krize müdahalesinin, dünya çapında kolektif sağlık güvenliği politikalarımızı şekillendireceğini söylemiştim.

Kontrol altına alınamayan bir salgının dünyanın neresinde, ne kadar sınırlı bir alanda olursa olsun bütün insanlık için bir tehdit olduğunu anlatmıştım. Dünya, bu çağrıma olumlu yanıt verdi ve çok cesur adımlar attı. Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde çok büyük kaynaklar harekete geçirildi. Daha sonra ABD de bu mücadeleye katıldı. Hastalığı hep birlikte defettik. Bunun sonucu olarak dünyanın en donanımlı bilim insanlarının işbirliği sayesinde bugün elimizde etkili deneysel aşılar ve anti-viral ilaçlar var. Koronavirüs salgınıyla karşı karşıya olduğumuz bugünlerde dünya vatandaşlarına benzer bir çağrı yapıyorum. Bu çağrıyı Afrika ülkelerinin şu ana kadar salgından daha az etkilendiğinin ama virüsün bu konuda en az hazırlıklı olan kıtayı da yakında vuracağının bilinciyle yapıyorum. Virüsün yayılmasını yavaşlatmak, bulaşma zincirini kırmak ve yükselen salgın eğrisini düzleştirmek için harekete geçmeliyiz. Açık ki virüse karşı Asya'dan Avrupa'ya, Amerika kıtasına kadar ilk tepkilerimizde eksiklikler var.