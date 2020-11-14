HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronavirüs: Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa'da Covid-19 ölümlerinin hızla arttığı uyarısında bulundu

Koronavirüs: Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa'da Covid-19 ölümlerinin hızla arttığı uyarısında bulundu

14.11.2020 11:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüs: Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa'da Covid-19 ölümlerinin hızla arttığı uyarısında bulundu

BBC'ye konuşan WHO Sözcüsü Dr. Margaret Harris, kıtada günlük Covid ölümlerinin geçen haftaya kıyasla yaklaşık yüzde 40 arttığını söyledi. Dr. Margaret Harris can kayıplarının çoğunun görüldüğü Fransa, İspanya, İngiltere, Hollanda ve Rusya'da ölüm oranlarının üçte bir arttığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa'da koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının hızla arttığı uyarısında bulundu.

BBC'ye konuşan WHO Sözcüsü Dr. Margaret Harris, kıtada günlük Covid ölümlerinin geçen haftaya kıyasla yaklaşık yüzde 40 arttığını söyledi.

Dr. Margaret Harris can kayıplarının çoğunun görüldüğü Fransa, İspanya, İngiltere, Hollanda ve Rusya'da ölüm oranlarının üçte bir arttığını söyledi.

Harris, "Hastanelerin acil servislerinin çok hasta insanlara dolmaya başlaması kaygı yaratıyor" dedi.

Moskova

Rusya'da bir günde 320 kişi öldü

Rusya'da Salı günü Covid ölümlerinin sayısı 320'yle günlük en yüksek düzeye ulaştı. Böylece ülkede ölü sayısı 26 bin 589'a yükseldi.

ABD, Hindistan ve Brezilya'dan sonra dünyada koronavirüs vaka sayısında dördüncü sırada olan Rusya'da sadece dün 16 bin 550 vaka açıklandı ve tüm kalabalık mekanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

İtalya'da da son 24 saatte 221 kişinin daha hayatını kaybettiği, vaka sayısının 22 bine yakın olduğu açıklandı. Yetkililer test sayısının artırıldığını açıklarken, ülkede Pazartesi günü yeni kısıtlamaların protesto edildiği gösteriler düzenlenmişti.

Napoli'deki protesto gösterisi

Avusturya'da ise ölü sayısı Salı günü 1000'i aştı.

Koronavirüs vakalarının ve hastanede tedavi edilen Covid-19 hastalarının sayısının hızla arttığı Belçika'nın Liege kentinde ise doktorlardan, virüse yakalansalar da çalışmaya devam etmeleri istenmişti.

Koronavirüs

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİbrahim Tatlıses'in gözyaşlarıİbrahim Tatlıses'in gözyaşları
Baş dönmesi neden olur? Bu belirtilere dikkatBaş dönmesi neden olur? Bu belirtilere dikkat
Kraliçe’nin Donald Trump şakası soğuk rüzgarlar estirdi Kraliçe’nin Donald Trump şakası soğuk rüzgarlar estirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

3 yıldır aranan firari böyle yakalandı

3 yıldır aranan firari böyle yakalandı

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Skandal harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi! 'Rüyanızda görürsünüz'

Skandal harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi! 'Rüyanızda görürsünüz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

Diğer Haberler

Çarpıcı araştırma: Koronavirüs nörolojik sorunlara yol açıyor

Çarpıcı araştırma: Koronavirüs nörolojik sorunlara yol açıyor

Kirli hava uyarısı! Hamilelikte maruz kalırsanız...

Kirli hava uyarısı! Hamilelikte maruz kalırsanız...

Baş dönmesi neden olur? Bu belirtilere dikkat

Baş dönmesi neden olur? Bu belirtilere dikkat

Diyabette göz sağlığına dikkat! Kan şekeri yüksek seyrettiğinde...

Diyabette göz sağlığına dikkat! Yüksek şeker devam ederse...

Uzmanlardan koronavirüs uyarısı: Afrika'da hayatını kaybedenlerin yüzde 18'i...

Sarsıcı sonuç! Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin yüzde 18'i...

Uzmanlardan diyabet uyarısı! 'Hemen test yaptırın'

Uzmanlar uyardı: Şüpheniz varsa hemen test yaptırın!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.