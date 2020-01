Koronavirüs, dünyada 106 can aldı

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün Çin'de 81, diğer ülkelerde 25 olmak üzere toplam 106 can aldığını söyledi.

AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Atlanta, Hastalık Kontrol ve Hastalık Önleme Merkezi'nin (CDC), koronavirüse dair son dakika verilerini paylaştı. Prof. Dr. Yalçın, Çin başta olmak üzere Güneydoğu Asya'da, Tayvan, Güney Kore, Singapur, Nepal gibi ülkelerde görülen virüsün, Çin'de 81 kişinin canına mal olduğunu, 2 bin 887 kişinin hastalığa yakalandığını, diğer ülkelerde bu virüsten 25 kişinin öldüğünü, 1700 kişinin de hastalığa yakalandığını aktardı. Prof. Dr. Yalçın, toplamda 106 kişinin can kaybına uğradığını, 4 bin 587 kişinin de hastalandığını açıkladı.

SOLUNUM YOLUYLA BULAŞIYOR

Aralık ayında ilk vakaların ortaya çıktığını, yüksek ateş, kuru öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı yakınmalarıyla hastaların hastanelere başvurduğunu ifade eden Prof. Dr. Yalçın, "Çin'in belli bir kesiminde ortaya çıktığını biliyoruz. Özellikle bu virüs ailesindeki diğer virüslerin, zaman içerisindeki değişimleri sonucu böyle bir virüsün ortaya çıktığı, bazı gıdalarla da alakalı olabileceği, ama asıl şu andaki geçişin solunum yoluyla olduğu biliniyor" dedi.

ABD'DE MEVSİMSEL GRİPTEN ÖLEN SAYISI 5 BİN

28 Ocak itibariyle ABD'de 4-5 vaka, Fransa ve Almanya'da birkaç vakanın olduğunun iletildiğini söyleyen Prof. Dr. Yalçın, şöyle konuştu:

"Virüsün hastalık oranını artırması beklenebilir. Ama şu anda çok ciddi bir salgın olarak nitelemek mümkün değil. Aslında mevsimsel gribin daha ağır ve yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Pik yaptığı bir evredeyiz. ABD'deki hastalık önleme birimi verilerine göre yine bu tarih itibariyle yaklaşık 5 bin kişinin grip ve komplikasyonları nedeniyle kaybedildiğini öğreniyoruz. Bu rakamın mevsimin sonuna doğru 8 bin 200'lere ulaşacağı ifade ediliyor. Bu, mevsimsel gribin de çok ciddi, ağır geçtiğini ortaya koyan veri. Mevsimsel grip aşısını yaptıranların yaygın olarak görülen virüslere karşı korunma olasılıkları çok yüksek. Dolayısıyla sadece griple değil olası komplikasyonlar yönünden de ciddi bir koruyuculuk oranı var."

MEVSİMSEL GRİP, HER YIL YAKLAŞIK 500 BİN CAN ALIYOR

Mevsimsel grip aşısını 6 aylıktan itibaren herkesin her yıl yaptırmasını önerdiklerini kaydeden Prof. Dr. Yalçın, "Daha çok kronik hastalığı olan şeker hastaları, böbrek, kalp hastalığı, akciğer rahatsızlığı olan bireyler ile 65 yaşın üzerindeki bireylerin öncelikli olarak bu aşıları her yıl tekrar ettirmesinde yarar görüyoruz. Çünkü her yıl dünyada en az 350 ile 500 bin arasında bir nüfus maalesef grip ve komplikasyonları nedeniyle kaybediliyor" diye konuştu.

NASIL KORUNMALI?

Koronavirüsün solunum yoluyla bulaştığını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Yalçın, korunma yöntemlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kişisel hijyen çok önem taşıyor. Özellikle toplu yaşanan yerlerden uzak durmak, her türlü temas sonrasında ellerimizi yıkamak gerekir. Koruyucu maske kullanmak önemli bir korunma aracı. Vücut direncini artırıcı gıdalara yer vermekte yarar var. Bu hastalıklar günümüzün gerçeği olmaya devam edecek. Aslında Enfeksiyon Hastalıkları ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği olarak da, özellikle yaşlıları tehdit eden bu hastalıklarla ilgili bir kitap hazırladık. İzmir Tepecik Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Mikrobiyoloji Klinik Şefi Prof. Dr. Şükran Köse ve Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Hakan Erbay ile yaşlılıkta görülen enfeksiyonlarla ilgili kitabı okuyucuların hizmetine sunduk. Büyük keyif alarak 2 yılda hazırladığımız kitabın, özellikle sahada çalışan hekim arkadaşlarımıza bir katkısı olacağını düşünüyorum."

FOTOĞRAFLI