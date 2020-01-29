HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Koronavirüs' dünyanın en büyük fuarını erteletti

'Koronavirüs' dünyanın en büyük fuarını erteletti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 11:32 | Son Güncelleme

 ÇİN'in Xiamen şehrinde düzenlenen ve sektöründe dünyanın en büyüğü olan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 'Koronavirüs' nedeniyle ertelendi. 16-19 Mart tarihlerinde arasında düzenlenmesi planlanan fuar, 6- 9 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak.

İZMİR, (DHA)- ÇİN'in Xiamen şehrinde düzenlenen ve sektöründe dünyanın en büyüğü olan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 'Koronavirüs' nedeniyle ertelendi. 16-19 Mart tarihlerinde arasında düzenlenmesi planlanan fuar, 6- 9 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak.
Çin'de ortaya çıkan 'Koronavirüs’ nedeniyle şehirlerin karantina altına alınması ve ülke içi seyahatlerin yasaklanması nedeniyle 16-19 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 6- 9 Haziran'a ertelendi. Fuarın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu gerçekleştiren Ege Maden İhracatçıları Birliği, erteleme sonrasında kriz masası kurdu.
Ege Maden İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada; Xiamen Fuarı'nda 150 doğal taş firmasının stant açmaya hazırlandığı, binlerce iş insanının ise ziyaretçi olarak Çin'e gitmek için uçak ve otel rezervasyonları yaptırdığı, oluşan fors majör durum nedeniyle firmaların uçak biletlerinin ve otel rezervasyonlarının yeni tarihe göre güncellenmesi için harekete geçildiği, firmaların mağdur olmayacakları şekilde kısa sürede çözüme kavuşturmaya çalışıldığı ifade edildi.
Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, ‘Koronavirüs’ün ülke çapında kamu sağlığını tehdit eden boyuta ulaştığını, bu çerçevede Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemelerini tavsiye etti.
ÇİN, TÜRK DOĞAL TAŞ VE MADEN SEKTÖRÜNÜN LİDER PAZARI
Türkiye, 2019 yılında 180 ülkeye, 1 milyar 864 milyon dolarlık doğal taş ihraç ederken, Çin 695 milyon dolarlık tutarla zirvede yer aldı. Çin, Türkiye'nin doğal taş ihracatında yüzde 37'lik dilimi tek başına temsil etti. Ege Maden İhracatçıları Birliği yaptığı açıklamada, Çin'deki kamu sağlığı ile ilgili endişenin en yakın sürede düzeleceği umudunu taşıdığını belirterek, ülkenin sektör ihracatı içindeki önemi nedeniyle Çin pazarı ile ilgili gelişmelerin yakından takip edileceğini, mevcut durumda bir iyileşmenin görülmesi durumunda alım heyeti, ticaret heyeti gibi faaliyetlerin derhal başlatılacağını, bu amaçla hazırlık çalışmalarına durmaksızın devam edileceğini, bu pazarın doğal taş sektörü için vazgeçilmez olduğu ifade edildi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
PARTNER Onu hiç böyle görmediniz! Onu hiç böyle görmediniz!
Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu! Bakın nerede bulunduAilesi kayıp başvurusunda bulunmuştu! Bakın nerede bulundu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Esad rejimi İdlib'in en büyük ilçesini ele geçirdi!

Esad rejimi İdlib'in en büyük ilçesini ele geçirdi!

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale’de 9 kişilik araçtan 22 mülteci çıktı

Tek tek içinden çıktılar! Şoke etti

Elazığ'daki depremin ardından Arsemia Ören Yeri kapatıldı

Depremin ardından ziyarete kapatıldı!

AFAD, Elazığ ve Malatya için toplanan bağış miktarını açıkladı

AFAD, toplanan bağış miktarını açıkladı

Adana'da yaşlı kadının halk otobüsünden düştüğü olaya ilişkin sürücü hakkında hapis istemi

Yaşlı kadın dehşeti yaşadı! O anlar saniye saniye kamerada

YTÜ'den deprem paylaşımı olay yaratan Prof. Dr. Bedri Gencer hakkında inceleme

Bedri Gencer hakkında flaş gelişme!

Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç cezaevinde çıktı

Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu! Bakın nerede bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.