'Koronavirüs' dünyanın en büyük fuarını erteletti

İZMİR, (DHA)- ÇİN'in Xiamen şehrinde düzenlenen ve sektöründe dünyanın en büyüğü olan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 'Koronavirüs' nedeniyle ertelendi. 16-19 Mart tarihlerinde arasında düzenlenmesi planlanan fuar, 6- 9 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Çin'de ortaya çıkan 'Koronavirüs’ nedeniyle şehirlerin karantina altına alınması ve ülke içi seyahatlerin yasaklanması nedeniyle 16-19 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 6- 9 Haziran'a ertelendi. Fuarın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu gerçekleştiren Ege Maden İhracatçıları Birliği, erteleme sonrasında kriz masası kurdu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada; Xiamen Fuarı'nda 150 doğal taş firmasının stant açmaya hazırlandığı, binlerce iş insanının ise ziyaretçi olarak Çin'e gitmek için uçak ve otel rezervasyonları yaptırdığı, oluşan fors majör durum nedeniyle firmaların uçak biletlerinin ve otel rezervasyonlarının yeni tarihe göre güncellenmesi için harekete geçildiği, firmaların mağdur olmayacakları şekilde kısa sürede çözüme kavuşturmaya çalışıldığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, ‘Koronavirüs’ün ülke çapında kamu sağlığını tehdit eden boyuta ulaştığını, bu çerçevede Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemelerini tavsiye etti.

ÇİN, TÜRK DOĞAL TAŞ VE MADEN SEKTÖRÜNÜN LİDER PAZARI

Türkiye, 2019 yılında 180 ülkeye, 1 milyar 864 milyon dolarlık doğal taş ihraç ederken, Çin 695 milyon dolarlık tutarla zirvede yer aldı. Çin, Türkiye'nin doğal taş ihracatında yüzde 37'lik dilimi tek başına temsil etti. Ege Maden İhracatçıları Birliği yaptığı açıklamada, Çin'deki kamu sağlığı ile ilgili endişenin en yakın sürede düzeleceği umudunu taşıdığını belirterek, ülkenin sektör ihracatı içindeki önemi nedeniyle Çin pazarı ile ilgili gelişmelerin yakından takip edileceğini, mevcut durumda bir iyileşmenin görülmesi durumunda alım heyeti, ticaret heyeti gibi faaliyetlerin derhal başlatılacağını, bu amaçla hazırlık çalışmalarına durmaksızın devam edileceğini, bu pazarın doğal taş sektörü için vazgeçilmez olduğu ifade edildi.

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