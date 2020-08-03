"Koronavirüs dünyaya İtalya’dan yayıldı"

200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yana 6 ayı aşkın bir süre geçti. Dünya genelinde vaka sayısı 20 milyona, ölü sayısı 700 bine yaklaşırken bilim dünyası virüsün kaynağını ve sıfırıncı hastayı (ilk vaka) araştırmaya devam ediyor.

Yeni tip koronavirüsün geçen yılın Aralık ayında Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan’daki bir hayvan pazarında ortaya çıktığı ve buradan dünyaya yayıldığı düşünülüyor.

DÜNYA'DAKİ VAKALARIN DÖRTTE BİRİNDEN FAZLASI İTALYA KAYNAKLI

Ancak, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri tarafından yapılan yeni bir çalışmada virüsün kaynağı net olarak belirtilmese de dünyaya yayılmasında en büyük pay İtalya’ya sahip. Araştırmaya göre dünyada ülkelerin dört birinden fazlasına virüs İtalya’dan dönenler aracılığıyla giriş yaptı.

ÇİN VE İRAN TAKİP EDİYOR

The Lancet adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada, araştırmacılar 99 ülkede görülen ilk Covid-19 vakalarını incelendi. Buna göre, ülkelerin yüzde 27’sindeki ilk vakalar İtalya’dan dönen vatandaşları nedeniyle görüldü. İtalya’yı yüzde 22 ile Çin, yüzde 11 ile İran izledi.