HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. "Koronavirüs dünyaya İtalya’dan yayıldı"

"Koronavirüs dünyaya İtalya’dan yayıldı"

DÜNYA HABERLERİ  | 03.08.2020 17:00 | Son Güncelleme

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, dünya genelinde görülen ilk vakaları inceledi. Sonuçlarda, ülkelerde görülen ilk vakaların yüzde 27’sinin koronavirüsü İtalya’dan, yüzde 22’sinin Çin’den, yüzde 11’nin ise İran’dan ülkelerine getirdiği ortaya çıktı.

"Koronavirüs dünyaya İtalya’dan yayıldı"

200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yana 6 ayı aşkın bir süre geçti. Dünya genelinde vaka sayısı 20 milyona, ölü sayısı 700 bine yaklaşırken bilim dünyası virüsün kaynağını ve sıfırıncı hastayı (ilk vaka) araştırmaya devam ediyor.

Yeni tip koronavirüsün geçen yılın Aralık ayında Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan’daki bir hayvan pazarında ortaya çıktığı ve buradan dünyaya yayıldığı düşünülüyor.

DÜNYA'DAKİ VAKALARIN DÖRTTE BİRİNDEN FAZLASI İTALYA KAYNAKLI

Ancak, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri tarafından yapılan yeni bir çalışmada virüsün kaynağı net olarak belirtilmese de dünyaya yayılmasında en büyük pay İtalya’ya sahip. Araştırmaya göre dünyada ülkelerin dört birinden fazlasına virüs İtalya’dan dönenler aracılığıyla giriş yaptı.

ÇİN VE İRAN TAKİP EDİYOR

The Lancet adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada, araştırmacılar 99 ülkede görülen ilk Covid-19 vakalarını incelendi. Buna göre, ülkelerin yüzde 27’sindeki ilk vakalar İtalya’dan dönen vatandaşları nedeniyle görüldü. İtalya’yı yüzde 22 ile Çin, yüzde 11 ile İran izledi.

Araştırmada, Çin anakarası dışında yer alan 99 ülkenin Covid-19 vakası bildirdiği ve 75 ülkedeki vakaların hepsinde uluslaraRAsı seyahat geçmişi olduğu bildirildi.

BİRKAÇ ÜLKE TÜM DÜNYAYA YAYDI

CDC’den Dr. Fatimah Dawood, “Bulgularımız, sadece birkaç ülkeden seyahatle Sars-Cov-2’nin ülkelere tüm ülkelere yayıldığını gösteriyor. Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 11 Mart’ta ilan etmeden önce de pandemi karakteri taşıyordu” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İtalya'de Covid-19 vakalarının sayısı 250 bine yaklaşırken ölü sayısı 35 bini geçti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Jamaika'da rasta yasağı!Jamaika'da rasta yasağı!
Eğer bunları yapmazsanız ayaktaki bunyonlar büyüyebilir! Kötü sonu engellemek için...Eğer bunları yapmazsanız ayaktaki bunyonlar büyüyebilir! Kötü sonu engellemek için...

En Çok Okunan Haberler

Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelliyor!

Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelliyor!

Annesini döven gence cadde ortasında tekme tokat dayak attılar

Annesini döven gence cadde ortasında tekme tokat dayak attılar

Hakkari'de korkunç kaza! Kimlikleri belli oldu

Hakkari'de korkunç kaza! Kimlikleri belli oldu

Korkutan açıklama! 'Bilanço 15 gün sonra ortaya çıkacak'

Korkutan açıklama! 'Bilanço 15 gün sonra ortaya çıkacak'

Çocuklarına para yerine bakın ne taktı!

Çocuklarına para yerine bakın ne taktı!

50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!

50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!

İlginizi Çekebilir

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Bilim dünyası 'en büyüğü' için seferber oldu!

Bilim dünyası 'en büyüğü' için seferber oldu!

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Diğer Haberler
ABD'de otobandaki feci kaza böyle görüntülendi

Feci kaza! Bir anda ters döndü

80 deveden oluşan azgın sürü, üç köyü istila etti

80 deveden oluşan azgın sürü, üç köyü istila etti

Jamaika'da rasta yasağı!

Jamaika'da rasta yasağı!

Dünya dışı yaşamın olasılığı kanıtladı!

Dünya dışı yaşamın olasılığı kanıtladı!

Belçika'nın en yaşlı kişisi 111 yaşında hayatını kaybetti

Ülkenin en yaşlı kişisi 111 yaşında öldü

Ukrayna'da askeri helikopter tatilcilerin arasında tatbikat yaptı

Askerler helikopterden nehre indi, tatilciler büyük şok yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.