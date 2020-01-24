HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs dünyayı tehdit ediyor... İstanbul Havalimanı’nda karantina odası hazırlandı

Koronavirüs dünyayı tehdit ediyor... İstanbul Havalimanı’nda karantina odası hazırlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 12:10 | Son Güncelleme

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (corona virüs), dünyada korkuya neden oldu. Virüsün yayılmaya başladığı iddiaları üzerine İstanbul Havalimanı’nda karantina odası oluşturuldu.

Koronavirüs dünyayı tehdit ediyor... İstanbul Havalimanı’nda karantina odası hazırlandı

Çin’den gelen yolcular İstanbul Havalimanı’nda termal kameradan geçerken kamera sayesinde 38 derecenin üzerinde ateşi olanlar tespit edilecek. Tespit edilen bu kişiler guruptan ayrılarak muayeneleri yapılacak. Bir risk görülürse bu yolcular önce karantina odasına götürülecek. İstanbul Havalimanı’nda Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan karantina odasında yolcu muayene edildikten sonra, negatif basınçlı sedye ile karantina odasından çıkarılarak, özel ambulansla hastaneye gönderilecek.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
Bilecikliler Musa Göçmen Çoksesli Gösterisini ayakla alkışladıBilecikliler Musa Göçmen Çoksesli Gösterisini ayakla alkışladı
Apartman dairesinde çıkan yangını itfaiye söndürdüApartman dairesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs corona virüs karantina odası istanbul havalimanı

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Flaş! Galatasaray'a transfer teklifi!

Flaş! Galatasaray'a transfer teklifi!

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 5 yorum
her zamanki gibi yine düşünüyordum aklıma bu geldi, dünya sona ermiş, ahirette herkes toplanmış, dünyada mustafa kemal diye inleyenler, anıtkabire gidip mermere eğilenler ahirette atalarını görüyorlar ve hiç oralı bile olmuyorlar, çünkü korku ve panik içinde ağlaşıyorlar, kendi dertlerine düşmüşler ama iş işten artık geçti!!! ilkokulda hoca ödev kontrolü yaparken sırasını bekleyip korkanlar, ahirette sıra kendisine gelmemesi için yutkunmaktan, ağlamaktan başka bir şey yapamayacaklar, tabi orada sıra var mı bilmiyorum, hayalde anlatıyorum, isimlere takılmayın örnek sadece
Siz siz olun kalabalık ortamlardan uzak durun etraf pislik kaynıyor milletin çoğu hasta..
hastalığın kuluçka dönemi yok mu ya geldikten sonra ortaya çıkarsa
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HSK Başkanvekili Yılmaz'dan FETÖ ile mücadele açıklaması

400 hakim ve savcı hakkında soruşturma!

FETÖ'nün askeri yargı davasında karar

Kritik davada karar! Ağırlaştırılmış müebbet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'daki krize ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'daki krize ilişkin açıklama

Aksaray'da otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Yolcu otobüsünde korku dolu anlar! Şoför zamanla yarıştı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları! Silahlı drone Songar ile ilke imza atılacak

İşte Türkiye'nin yeni nesil yerli silahlarının son gözdesi

MİT TIR'larını durduran FETÖ'cü savcıyı ByLock'ta "tırcı özcan" diye kaydetmişler

FETÖ'cü savcıyı ByLock'ta 'tırcı özcan' diye kaydetmişler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.