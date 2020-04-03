Koronavirüs e-spor oyuncularını yıldız yapacak

1 milyar insan belki aylarca evde oturmak zorunda kalacakken, bu insanların evde zaman geçirmesi ve eğlenebilmesi sorunu ortaya çıktı. Pandemi nedeniyle spor müsabakalarının, dizilerin, sinema filmlerinin yeterli olmayacağı anlaşıldı. Kaldı ki tüm bu etkinlikler ve yapımlar da virüs salgını endişesiyle iptal edilmek zorunda kaldı.

Ancak insanların büyük ilgisini çeken e-spor organizasyonlarının canlı yayınlarla ana akım medyaya taşınabilmesi şimdi tartışmaya açıldı.

E-SPOR MÜSABAKALARI ANA AKIM MEDYAYA GELEBİLİR

E-spor takımı oyuncularını, merkezi sunuculara bağlanarak, evlerindeki canlı yayın olanaklarıyla katılacaklar. Böylece karantina tedbirleri de ihlal edilmemiş olacak. Müsabakaların ise ana akım medyada yer alması artık sürpriz olmayacak.

BASKETBOL MAÇLARINDAN DAHA ÇOK İZLEYİCİLERİ VAR

Normal şartlar altında, ana akım medyada yer bulmasa da dev spor salonlarında on binlerce izleyici karşısına düzenlenen bu müsabakalara ilgi çok büyük. Öyle ki bazı müsabakaların, dev basketbol takımlarının maçlarından daha fazla seyirci çektiği biliniyor.

Dünyada video oyunlarına karşı ilginin son 10 yılda hızla artmasıyla artık her evde, sadece çocuklar değil, ebeveynler de günün belli bir bölümünü dijital cihazlar üzerinde video oyunları ile geçirebiliyor.

Eğer koronavirüs pandemisi olmasaydı, League of Legends North America League Championship Series organizasyonu Dallas’ta 12 bin kişilik bir salonda seyircili olarak düzenlenecekti. Organizasyonun sahipleri şimdi bu müsabakaları, Twitch, YouTube gibi kanallardan veya ana akım TV kanallarında canlı yayınlamak için seçeneklerini görüşüyor. Ayrıca, reklam verenleri, sponsorları araştırıyorlar.



