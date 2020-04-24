Koronavirüs: ''Ellerimi yıkayamıyorum çünkü suyum kesik"

ABD'de çok sayıda evin suyu ödenmeyen faturalar yüzünden kesildi. Bu uygulama çoğu Avrupa ülkesinde yasa dışı.

Bu durum çok sayıda Amerikalıyı yapabilecekleri en iyi şeyin el yıkamak olduğu bir dönemde susuz bıraktı.

Akiva Durr, ''Neredeyse altı aydır suyum yok'' diyor.

İki kız çocuğu annesi sırf Detroit'in değil, ülkenin en yoksul mahallerinden birinde yaşıyor.

"Bu dönem çok stresli geçti ancak kendi el dezenfektanımı yaptım'' diyor Akiva ve çocuklarını koronavirüsten korumak aloe vera ve alkol kullandığını ekliyor.

Salgından önce Akiva, çocuklarına banyo yaptırabilmek için komşularından ve arkadaşlarından su biriktiriyordu.

''Onlara her gün banyo yaptırıyordum ya da sudan tasarruf etmek için sünger banyosu. Bu çok depresif, can sıkıcı.'' diyor.

Fakat şimdi komşuları ziyaret etmek daha da zorlaştı ve bu suyu kesilen insanlar için oluşan zorluklardan sadece biri.

Din adamı Roslyn Bouier "Suları kesilen insanların çoğu herhangi birimiz gibi görünüyor. Genellikle her gün işe gidiyorlar, çocuklarını okula götürüyorlar. Bu da evlerinden uzakta tuvalet kullanıp, ellerini yıkamaya veya içmeye su bulabilmeleri demek Şimdi karantina dolayısıyla evlerinde su olmayan insanlar içeri kapandı bu yüzden dışarıdaki tuvaletleri kullanamıyorlar, dışkılarını çöpe atmak zorundalar." diyor.