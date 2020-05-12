'Koronavirüs en çok şeker hastalarını etkiliyor'

Koronavirüs salgınında dünya genelinde 4 milyon 256 bin kişi virüsü kaparken 287 bin kişi ise yaşama veda etti. Uzmanlar hastalığın, şeker, kalp, tansiyon gibi kronik rahatsızlığı olan kişilerde daha kritik olduğunun virüsün ortaya çıktığı ilk günden beri bilindiğine dikkat çekiyor.

“DİYABET TEDAVİSİNE ARA VERİLMEMELİ”

İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nujen Çolak Bozkurt, COVID-19 hastalığının en çok tehdit ettiği ve etkilediği kronik rahatsızlıkların başında diyabet, yani şeker hastalığı olduğunu belirterek bu hastaların nelere dikkat etmesi gerektiğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İyi kontrol edilmeyen diyabet hastalığının ve uzun süreli kan şekeri yüksekliğinin, bağışıklık sistemi hücrelerinin işlevselliğini bozarak bazı fırsatçı enfeksiyonlara zemin hazırladığını ve oluşan enfeksiyonların daha ağır seyretmesine neden olabildiğini belirten Doç. Dr. Bozkurt, “COVID-19 pandemisi nedeniyle ‘Ya bağışıklık sistemim olumsuz etkilenirse’ endişesiyle ilaçlarını bırakan, insülin enjeksiyonlarını kesen diyabet hastaları olabiliyor. Oysa diyabet ilaçları ve insülinin, bağışıklık sistemine olumsuz bir etkisi bulunmuyor. Aksine, tedavinin kesilmesi veya tedaviye ara verilmesi sonucu kan şekerinin yüksek seyretmesi, olası bir enfeksiyonun tüm risklerini artırır” dedi.