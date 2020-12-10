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Koronavirüs ereksiyon bozukluğuna neden olabilir

10.12.2020 19:57 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs ereksiyon bozukluğuna neden olabilir

Bilim insanlarına göre kan damarlarının iç duvarlarına saldıran koronavirüs, erkeklerde ereksiyon bozukluklarına yol açabiliyor.

Dünya koronavirüs aşısına odaklanmışken ABD ve İtalya’dan bilim insanları COVID-19’un bir uzun dönem etkisini daha buldu: ereksiyon kaybı.

ABD'li bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dena Grayson'un NBC televizyonuna verdiği mülakatta, COVID-19’un erkeklerde ereksiyon zorluğu yaşattığına dair bilim dünyasında ciddi bir endişe olduğunu kaydetti. Grayson, virüsün "vasküler sorunlara neden olduğunu bildiklerini" dile getirerek, "Bu, virüsün sadece öldürebileceğini değil, uzun vadeli hatta ömür boyu sürecek potansiyel komplikasyonlara da neden olabileceğini gösteriyor; kaygımız bu" değerlendirmesini yaptı.

Bu yılın temmuz ayında İtalya’da yapılan bir araştırma da benzer bir bulguya işaret ediyor. Araştırma sonucunda ereksiyon kaybı yaşamanın COVID-19 için hem bir risk faktörü olduğu hem de hastalığın uzun süreli bir etkisi olarak ortaya çıkabileceği saptanırken özellikle yaşlı hastalarda bunun "endişe verici bir durum" olduğu saptamasında bulunuldu.

"Bulgular şaşırtıcı değil"

Araştırmanın baş yazarı Roma Tor Vergata Üniversitesi'ndeki Endokrinoloji ve Tıbbi Cinsellik Bilimi bölümünden Prof. Emmanuele Jannini, "Ereksiyon bozukluğu genelde fiziksel ve psikolojik sağlığın ne durumda olduğunun göstergesidir" diyor. COVID-19’un hem zihinsel hem de fiziksel sağlığı etkileyen bir hastalık olmasından ötürü, söz konusu bulguların şaşırtıcı olmadığına dikkat çekiyor.

Jannini'nin verdiği bilgiye göre daha önce ereksiyon problemi yaşamış kişiler koronavirüs ile enfekte olduğunda, hastalığa bağlı zatürreye yakalanma riskine daha yatkınlar. Bunun sebebi de esasında zatürre ile ereksiyonun benzer bulgularla birlikte anılması: solunum güçlükleri, iltihap, hormonal sorunlar, stres, anksiyete, depresyon ve endotel fonksiyon bozukluğu.

Ancak Jannini, ereksiyon bozukluğunun, COVID-19’a bağlı zatürreye yakalanma riskinde önemli bir belirleyici olmasına karşın henüz "enfekte olmak için kesin bir risk faktörü olduğunun" söylenemeyeceğine dikkat çekiyor.

Penisteki kan damarlarına da saldırıyor

Nedenleri fizyolojik ve psikolojik olabilen ereksiyon sorunu, penise yeterli kan akışının sağlanamadığı durumlarda ortaya çıkıyor. Kardiyovasküler sistemdeki bozukluklardan sinir sistemi bozukluklarına kadar pek çok şey, ereksiyonla ilgili sorunların nedeni veya sorunu besleyen bir faktör olabiliyor.

Koronavirüs, penis içindekiler de dahil olmak üzere vücudun her yerinde endotel olarak adlandırılan kan damarlarının iç duvarlarına saldırıyor. Bu da vasküler tıkanmalara neden olabiliyor.

Büyük kan pıhtıları kalp krizi ve felçlere neden olabilse de, COVID-19'un neden olduğu kalp hasarının çoğunlukla kalp kasındaki küçük kan damarlarını tıkayan çok küçük pıhtılardan kaynaklandığına inanılıyor.

İnsan penisinde ise kan akışı kısıtlandığında hızla tıkanabilen küçük kan damarları bulunuyor. Bu, koronavirüs hastaları arasında ereksiyon bozukluğunu açıklasa da uzmanlara göre aradaki bağlantıyı belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Charli Shield

© Deutsche Welle Türkçe

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