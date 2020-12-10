Koronavirüs ereksiyon bozukluğuna neden olabilir

Dünya koronavirüs aşısına odaklanmışken ABD ve İtalya’dan bilim insanları COVID-19’un bir uzun dönem etkisini daha buldu: ereksiyon kaybı.

ABD'li bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dena Grayson'un NBC televizyonuna verdiği mülakatta, COVID-19’un erkeklerde ereksiyon zorluğu yaşattığına dair bilim dünyasında ciddi bir endişe olduğunu kaydetti. Grayson, virüsün "vasküler sorunlara neden olduğunu bildiklerini" dile getirerek, "Bu, virüsün sadece öldürebileceğini değil, uzun vadeli hatta ömür boyu sürecek potansiyel komplikasyonlara da neden olabileceğini gösteriyor; kaygımız bu" değerlendirmesini yaptı.

Bu yılın temmuz ayında İtalya’da yapılan bir araştırma da benzer bir bulguya işaret ediyor. Araştırma sonucunda ereksiyon kaybı yaşamanın COVID-19 için hem bir risk faktörü olduğu hem de hastalığın uzun süreli bir etkisi olarak ortaya çıkabileceği saptanırken özellikle yaşlı hastalarda bunun "endişe verici bir durum" olduğu saptamasında bulunuldu.

"Bulgular şaşırtıcı değil"

Araştırmanın baş yazarı Roma Tor Vergata Üniversitesi'ndeki Endokrinoloji ve Tıbbi Cinsellik Bilimi bölümünden Prof. Emmanuele Jannini, "Ereksiyon bozukluğu genelde fiziksel ve psikolojik sağlığın ne durumda olduğunun göstergesidir" diyor. COVID-19’un hem zihinsel hem de fiziksel sağlığı etkileyen bir hastalık olmasından ötürü, söz konusu bulguların şaşırtıcı olmadığına dikkat çekiyor.