Koronavirüs: Erkenden sıkı önlemler alan Peru neden vaka sayısı en yüksek ülkelerden biri oldu?

33 milyon nüfuslu Peru, Latin Amerika'da koronavirüs salgınına karşı en sıkı önlemleri hem de en erken olan ülkelerden biriydi.

Fakat bugün toplam Covid-19 vakalarının sayısı bakımından ülkeleri karşılaştıran listede yaklaşık 300 bin vakayla salgının çok yayıldığı birçok ülkeyi geride bırakarak altıncı sırada yer alıyor.

Üstelik bir çok ülkeye kıyasla çok daha az test yapan Peru'da vakaların gerçek sayısının, resmi açıklamaların çok üzerinde olması da büyük olasılık.

Devlet Başkanı Martin Vizcarra vaka sayılarının azalmaya başladığını, durumun iyiye gittiğini söylüyor ama daha önce, aldıkları önlemlerin beklenen sonuçları vermediğini kabul etmişti.

Erkenden sıkı önlemler alan Peru neden salgından bu kadar kötü etkilendi?

Sınırlar kapatıldı, sokağa çıkma yasakları kondu

Peru sokağa çıkma önlemlerini bir çok Avrupa ülkesinden önce 16 Mart tarihinde ilan etti.

Ülkenin sınırları kapatıldı, sokağa çıkma yasakları ilan edildi ve insanlara sadece temel ihtiyaç maddeleri alışverişi için dışarı çıkma izni verildi.

Ama vakaların ve ölümlerin sayısı artmaya devam etti.