Koronavirüs: Esnek çalışma, iş hayatının 'yeni normali' olabilir mi?

Esnek çalışma koşulları, ofis binalarına dönmeyi güvenli bulmayan çalışanların kaygılarını giderdiği gibi, şirketlere de yeni, daha mesafeli çalışma ortamlarını planlama konusunda zaman kazandırıyor.

Daha önce Silikon Vadisi'nin diğer bazı teknoloji şirketleri de bu yönde kararlar açıklamış, örneğin Twitter isteyen çalışanlarının "sonsuza dek" evden çalışabileceğini söylemişti.

Şirketin kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg çalışanlarına, "Temmuz ayında uzaktan çalışacak kadrolar açarak bu yönde bir adım atılacağını" duyurdu.

Facebook, Perşembe günü yaptığı açıklamada, uzun vadeli bir eğilim olarak uzaktan çalışmaya daha çok ağırlık vermeyi planladığını bildirdi.

Koronavirüs önlemleri yavaş yavaş hafifletilir ve şirketler ofislerine dönüş konusunda stratejiler geliştirmeye uğraşırken, çözümün "esnek çalışma" ile sağlanabileceğini düşünen büyük şirketler ve siyasetçilerin sayısı her geçen gün çoğalıyor.

Hükümetlerin de gündeminde

Öte yandan yeni çalışma koşulları, salgının ikinci bir dalga halinde yeniden yayılmasını önlemek ama aynı zamanda ekonomiyi de canlandırmak isteyen siyasetçilerin de gündeminde önemli yer tutuyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern de bu hafta, kısmen ülkede iç turizmi canlandırmak amacıyla dört günlük iş haftası önerisini ortaya attı.

Ardern, dört günlük iş haftasının iş-hayat dengesini daha güzel kuracağı gibi ekonomiyi de canlandırabileceğini söyledi.

Facebook üzerinden yaptığı canlı video yayınında Ardern, "Çok kişiden çalışma haftasının dört gün olması gerektiği önerisini duydum. Nihai olarak bu işverenler ve çalışanları arasındaki bir konu. Fakat Covid hakkında çok şey öğrendiğimiz gibi, evinden çalışan insanların ne kadar esnek olabildiğini ve bunun ne kadar verimli olabileceğini de öğrendik" diye konuştu.

Başı teknoloji devleri çekiyor

Dev teknoloji şirketlerinden Microsoft, geçen hafta Japonya'da dört günlük çalışma haftası uygulamasını denemeye başladı ve ilk haftanın sonunda çalışanların yorumları ve verimlilik açısından uygulama başarılı bulundu.