Koronavirüs etkisi: Akıllı telefon üretimi Yüzde 38 düştü!

Koronavirüs ilk olarak Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıktı ve etrafındaki birçok Çin şehrine de dalga dalga yayıldı. Çin hükümetinin uyguladığı sert politikalar, Çin'in salgını kontrol altına alabilmesini sağladı. Bu sert politikalar süresince birçok fabrika çalışanlarını eve göndermek ve üretimi durdurmak zorunda kaldı. Dünya çapındaki birçok akıllı telefon üreticisinin üretimini Çin'de yaptığı düşünülürse bu büyük bir felaketti. Bu 'felaket' yüzünden birçok firma fabrikaların kapalı olmasından dolayı üretim sıkıntısı yaşadı. Apple'ın dahi bu sebep ile iPhone 9'un üretimini ertelediği iddia edildi. Bu durumun raporlara yansıyacağı düşünülüyordu, Nitekim öyle oldu.

AKILLI TELEFON SEVKİYATINDA TARİHİ DÜŞÜŞ

Strategy Analytics, 2020 yılının Şubat ayındaki telefon satışlarını analiz eden bir rapor yayınladı. Rapora göre, küresel sevkiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 düşüş yaşayarak 61.8 milyon adet oldu. 2019 Şubat ayında bu sayı 99.2 milyon adetti. Yani koronavirüs sadece şubat ayında yüzde 38'lik bir düşüş yaşatmaya yetti. Strategy Analytics'in Genel Müdürü Neil Waston konu hakkında '' 2020 yılının Şubat ayında akıllı telefon pazarı tarihindeki en büyük düşüşü gördü. '' diyerek Çin'de ortaya çıkan virüs yüzünden akıllı telefon arz ve talebinin Asya'da çöktüğünü ve dünyanın geri kalanında da yavaşladığını söyledi.