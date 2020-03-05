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Koronavirüs etkisi: Apple'da iPhone için yedek parça kalmadı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.03.2020 16:56 | Son Güncelleme

Bloomberg tarafından yayınlanan bir rapor Apple'ın Koronavirüs nedeniyle yaşadığı sıkıntıları ortaya çıkardı. Rapora göre Apple'ın bazı Apple Store mağazalarında ne iPhone ne de iPhone'lar için yedek parça kalmadı. Öyle ki süreç önümüzdeki günlerde daha da kötü bir hale gelebilir.

Koronavirüs etkisi: Apple'da iPhone için yedek parça kalmadı

Apple servis desteği ile kullanıcılara iyi bir deneyim sunma iddiasında. Apple'ın teknik desteği için birçok kullanıcı olumlu görüş bildirmekte. Ancak bu olumlu görüşler çok yakın bir zamanda değişebilir. Bunun nedeni ise Apple'ın servis desteğinde yaptığı bir değişiklik değil, tam tersine Çin'in Wuhan kentinden yayılan Koronavirüs.

APPLE KORONAVİRÜS NEDENİYLE İPHONE SIKINTISI YAŞIYOR

Bloomberg tarafından hazırlanan rapora göre Apple yedek parça sorunları yaşamaya başladı. Rapordaki iddialara bakılırsa Apple'ın bazı mağazalarında cihaz onarımı için gereken parçaların stoğu tükendi. Bunun dışında yenisi ile değişmesi gereken ve halk arasında ''refurbished'' iPhone olarak bilinen iPhone'lar da önümüzdeki dört hafta içerisinde temin edilemeyebilir.

Apple

APPLE DAHA ÖNCE BELİRTMİŞTİ

İddialara göre Apple yaşanan veya yaşanması beklenen sıkıntılar konusunda çalışanlarını bilgilendirdi bile. Ancak Cupertinolu firma, daha önce yaptığı açıklamalarda zaten iPhone ve iPhone yedek parçalarının temininde sıkıntılar yaşanabileceğinin altını çizmişti. Görünen o ki bu sıkıntılar baş göstermeye başladı. Eğer elinizde tamir edilmesi gereken bir iPhone'unuz varsa çok geç olmadan en yakın Apple Store'dan randevu almanız size verebileceğimiz en büyük tavsiye olur.

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