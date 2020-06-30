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Koronavirüs etkisi: Cenevre Otomobil Fuarı tekrar ertelendi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.06.2020 14:50 | Son Güncelleme

Cenevre Otomobil Fuarı bizleri bir kez daha üzdü. Koronavirüs yüzünden bu yıl iptal edilen Cenevre Otomobil Fuarı'nın yeni takvimi paylaşıldı. Paylaşılan takvime göre Cenevre Otomobil Fuarı için uzun bir süre daha beklememiz gerekecek.

Koronavirüs etkisi: Cenevre Otomobil Fuarı tekrar ertelendi!

Cenevre Otomobil Fuarı, düzenlenen en büyük otomobil fuarlarından biriydi. BMW, Renault ve Volkswagen gibi firmaların katıldığı fuar, bu yıl koronavirüsten nasibini aldı. Fuar yetkilileri normalde geride bıraktığımız Mart ayında düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal etti. Böylece otomobil severler hayallerini bir dahaki yıla bıraktı. Fakat ortaya çıkan fuar takvimi ile hayaller bir kez daha ertelendi.

CENEVRE OTOMOBİL FUARI 2 YIL ÖTELENDİ

Cenevre Otomobil Fuarı'nın organizasyon firması, yakından takip edilen fuar hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, katılımcı markaların 2021 yılında fuara katılmak istemediklerini söylediklerini belirterek, Cenevre Otomobil Fuarı'nın 2021 yılında da düzenlenmeyeceğini paylaştı. Yani fuar, herhangi bir sorun yaşanmazsa 2022 yılında düzenlenecek. Bu gerçekten üzen bir haber. Ancak koronavirüs nedeniyle yaklaşık 700 bin kişinin bir araya gelmesi de imkansızdı.

Cenevre Otomobil Fuarı

'ZAMANA İHTİYAÇLARI VAR'

Otomobil üreticileri şu sıralar koronavirüs sonrası toparlanma döneminde. Şüphesiz ki fuarın düzenlenmemesinin de bu durumun oldukça yüksek bir payı var. Organizasyon açıklamasında da bunu şu sözlerle paylaşıyor; "Otomotiv sektörü bugünlerde birçok zorluk yaşıyor. Katılımcı markaların koronavirüs pandemisinin etkilerinden kurtulmak ve toparlanmak için zamana ihtiyaçları var.''

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