HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Koronavirüs etkisi: CES 2021 de dijitale taşınacak!

Koronavirüs etkisi: CES 2021 de dijitale taşınacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.07.2020 09:25 | Son Güncelleme

CES 2021 için yeni bir duyuru yapıldı. Yapılan duyuruya göre, Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES (Consumer Technology Association) 2021 yılında fiziksel olarak değil, dijital olarak düzenlenecek. Bunun sebebi ise pek tabi ki koronavirüs.

Koronavirüs etkisi: CES 2021 de dijitale taşınacak!

CES (Consumer Technology Association) fuarı tüm dünyadan on binlerce teknoloji tutkununu bir araya getiren bir fuardı. Bu yüzden dünyanın en büyük teknoloji fuarı olarak bilinen CES'te Samsung, Sony ve LG gibi firmalar yer alıyor, en yeni ürünlerini burada sergilemeyi tercih ediyorlardı. CES 2020'nin ardından gözler yine Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2021'deyken, tüm dünyayı sarsan bir olay gerçekleşti. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, tüm dünyaya yayıldı. Fuar yetkililerinin de Ocak ayında düzenlenecek fuarın geleceği hakkında artık bir karar vermesi gerekiyordu. Nitekim o karar verildi ve yapılan bir duyuru ile açıklandı.

KORONAVİRÜS ENDİŞELERİ FUARI DEĞİŞTİRDİ

CES 2021 için yapılan duyuruda koronavirüs salgınına dikkat çekildi. Duyuruya göre artan sağlık endişeleri nedeniyle fuarın güvenli olarak gerçekleştirilmesi mümkün değil. Ancak bu haber siz teknoloji severleri üzmesin. Zira, CES yetkililerin CES 2021 için başka bir planları var.

CES 2021 dijital

İŞTE YENİ CES 2021 PLANI

CES 2021 açıklamaya göre tamamen dijital ortamda gerçekleştirilecek. Ürün tanıtımı, seminerler ve konferanslar sanal ortamda yapılacak ve böylece fuar aslında dijital ortamda da olsa tamamlanacak. CES 2022'nin ise yine her zaman olduğu gibi Las Vegas'ta, fiziksel olarak düzenlenmesi planlanıyor. Tabi koronavirüs salgını izin verirse.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tatilciler dikkat! Uzmanlar 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyarıyor Tatilciler dikkat! Uzmanlar 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyarıyor
Deniz dibinde 'uyur halde' olan mikroplar canlandırıldıDeniz dibinde 'uyur halde' olan mikroplar canlandırıldı
LGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte 2020 LGS tercih dönemi!LGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte 2020 LGS tercih dönemi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SONAR'dan koronavirüs döneminin en başarılı belediye başkanları anketi

SONAR'dan koronavirüs döneminin en başarılı belediye başkanları anketi

Valilik duyurdu: Kurban Bayramı’nda yasak!

Valilik duyurdu: Kurban Bayramı’nda yasak!

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

Ünlü şefe benzerliğiyle olay oldu! "Buraya gelmiş en iyi yarışmacısın"

Ünlü şefe benzerliğiyle olay oldu! "Buraya gelmiş en iyi yarışmacısın"

Rusya'nın Karadeniz'deki savaş gemisi hamlesine AB'den uyarı

Rusya'nın Karadeniz'deki savaş gemisi hamlesine AB'den uyarı

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

İlginizi Çekebilir

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Volkswagen’in en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in en büyük otomobil görüntülendi!

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Skoda'nın yeni göz bebeği Türkiye'de! İşte 'özel' fiyatı

Skoda'nın yeni göz bebeği Türkiye'de! İşte 'özel' fiyatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bilim insanları 100 milyon yıldan uzun süredir deniz dibinde 'uyur halde' olan mikropları canlandırdı

Deniz dibinde 'uyur halde' olan mikroplar canlandırıldı

Güvenliği ekranının altında: Oppo A91 Türkiye'de! İşte Oppo A91'in Türkiye fiyatı

Güvenliğini ekranının altında saklayan telefon Türkiye'de!

Volkswagen CEO'su Herbert Diess'ın hedefinde bu kez Elon Musk var!

Volkswagen CEO'sundan herkesi şaşırtan açıklama!

Kalbimiz gibi kırıldı: OnePlus Nord dayanıklılık testinden sağlam çıkamadı!

Yeni canavar teste girdi, ağızları açık bıraktı!

Galaxy Note 20 sadece özellikleri ile değil, fiyatıyla da şaşırtacak!

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Xiaomi, MIUI 12'yi iOS 14'teki Back Tap özelliği ile güçlendiriyor!

iPhone'ların 'imrenilen' özelliği bir arayüze daha geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.