Koronavirüs etkisi: CES 2021 de dijitale taşınacak!

CES (Consumer Technology Association) fuarı tüm dünyadan on binlerce teknoloji tutkununu bir araya getiren bir fuardı. Bu yüzden dünyanın en büyük teknoloji fuarı olarak bilinen CES'te Samsung, Sony ve LG gibi firmalar yer alıyor, en yeni ürünlerini burada sergilemeyi tercih ediyorlardı. CES 2020'nin ardından gözler yine Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2021'deyken, tüm dünyayı sarsan bir olay gerçekleşti. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, tüm dünyaya yayıldı. Fuar yetkililerinin de Ocak ayında düzenlenecek fuarın geleceği hakkında artık bir karar vermesi gerekiyordu. Nitekim o karar verildi ve yapılan bir duyuru ile açıklandı.

KORONAVİRÜS ENDİŞELERİ FUARI DEĞİŞTİRDİ

CES 2021 için yapılan duyuruda koronavirüs salgınına dikkat çekildi. Duyuruya göre artan sağlık endişeleri nedeniyle fuarın güvenli olarak gerçekleştirilmesi mümkün değil. Ancak bu haber siz teknoloji severleri üzmesin. Zira, CES yetkililerin CES 2021 için başka bir planları var.

İŞTE YENİ CES 2021 PLANI

CES 2021 açıklamaya göre tamamen dijital ortamda gerçekleştirilecek. Ürün tanıtımı, seminerler ve konferanslar sanal ortamda yapılacak ve böylece fuar aslında dijital ortamda da olsa tamamlanacak. CES 2022'nin ise yine her zaman olduğu gibi Las Vegas'ta, fiziksel olarak düzenlenmesi planlanıyor. Tabi koronavirüs salgını izin verirse.

