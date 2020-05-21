Koronavirüs etkisi: Ford açtığı fabrikayı 24 saat sonra tekrar kapattı!

Koronavirüs salgını ile mücadele eden birçok ülke, salgında kontrolü sağladıkça normalleşme adımları atmaya başladı. Bu adımların en büyüğünü ise salgın boyunca kapalı kalan, bu yüzden ekonomik olarak darboğaza giren fabrikalar oluşturdu. ABD'deki birçok otomobil üreticisi fabrikalarını açmak için başvuru yaptı hatta Ford gibi üreticileri fabrikalarını açarak üretime başladı. Ancak Ford'un Chicago fabrikasından gelen haberler, diğer üreticileri de korkuttu.

FORD FABRİKASINDA TÜM ÖNLEMLERE RAĞMEN VAKA GÖRÜLDÜ

Ford, 18 Mayıs günü Chicago'daki fabrikasının kapılarını işçilere açtı. Fabrikaya gelen işçilerine, fabrikaya girmeden önce koronavirüs testi yapan Ford, testi negatif çıkan işçilerini içeri alarak üretim bandında çalışmalarını sağladı. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Çünkü CNBC'nin haberine göre fabrikada Ford'un yaptığı testlere giren ve testlerin sonucunda üretime başlayan iki işçiye koronavirüs teşhisi konuldu. Ayrıca Ford'un Dearborn'da bulunan hafif ticari araçların üretildiği fabrikada da bir çalışan aynı şekilde koronavirüse yakalandı.