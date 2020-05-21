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Koronavirüs etkisi: Ford açtığı fabrikayı 24 saat sonra tekrar kapattı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.05.2020 17:12 | Son Güncelleme

Ford, koronavirüs sonrası normalleşme adımları kapsamında ABD'nin Chicago eyaletindeki fabrikasını 18 Mayıs'ta açtı. Fakat koronavirüsten dolayı Ford fabrikadaki üretimi 24 saat sonra tekrar durdurdu.

Koronavirüs etkisi: Ford açtığı fabrikayı 24 saat sonra tekrar kapattı!

Koronavirüs salgını ile mücadele eden birçok ülke, salgında kontrolü sağladıkça normalleşme adımları atmaya başladı. Bu adımların en büyüğünü ise salgın boyunca kapalı kalan, bu yüzden ekonomik olarak darboğaza giren fabrikalar oluşturdu. ABD'deki birçok otomobil üreticisi fabrikalarını açmak için başvuru yaptı hatta Ford gibi üreticileri fabrikalarını açarak üretime başladı. Ancak Ford'un Chicago fabrikasından gelen haberler, diğer üreticileri de korkuttu.

FORD FABRİKASINDA TÜM ÖNLEMLERE RAĞMEN VAKA GÖRÜLDÜ

Ford, 18 Mayıs günü Chicago'daki fabrikasının kapılarını işçilere açtı. Fabrikaya gelen işçilerine, fabrikaya girmeden önce koronavirüs testi yapan Ford, testi negatif çıkan işçilerini içeri alarak üretim bandında çalışmalarını sağladı. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Çünkü CNBC'nin haberine göre fabrikada Ford'un yaptığı testlere giren ve testlerin sonucunda üretime başlayan iki işçiye koronavirüs teşhisi konuldu. Ayrıca Ford'un Dearborn'da bulunan hafif ticari araçların üretildiği fabrikada da bir çalışan aynı şekilde koronavirüse yakalandı.

FABRİKA SADECE 24 SAAT AÇIK KALDI

Ford bu gelişmelerin ardından 18 Mayıs'ta açtığı Chicago'daki fabrikasını 20 Mayıs'ta kapattı. Fabrikası sadece 24 saat açık kalan Ford'un sözcüleri ise olayın ardından Detroit Free Press'e konuştu. Sözcüler, koronavirüs teşhisi konan işçilerle temas kuran diğer işçilere 14 gün boyunca karantinada kalmaları gerektiğini ifade ettiklerini belirttiler. Ancak işin enteresan yanı Ford'un testlerin işçilerin kolayca geçmiş olmaları. Bu da koronavirüs tedbirlerinin daha da sıkılaşması gerektiğine dair bir işaret olsa gerek.

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