Koronavirüs etkisi: Huawei ateş ölçüm teknolojisini patentledi

Telefondan ateş ölçmek aslında imkansız değil. Telefonlara yerleştirilecek sensörler ile bu mümkün. Fakat bunun için üreticilerin gerekli sensörleri eklediği telefonlar üretmesi gerekiyor. Bu anlamda koronavirüs salgının 1. dalgasında Huawei ve Honor, ateş ölçebilen akıllı telefonları Huawei Mate 40 RS Porsche Design'ı ve Honor Play 4 Pro Temperature Measurement Edition'ı piyasaya sürerek ilk adımı atmıştı. Şimdi ise Huawei bu teknolojisinin yani ateş ölçüm teknolojisinin patentini almış durumda.

HUAWEİ ATEŞ ÖLÇME TEKNOLOJİSİNİN PATENTİNİ ALDI

Ateş ölçüm teknolojisine dair patent 17 Kasım'da resmi olarak yayınlandı. Patentin başlığı ise 'Sıcaklık ölçümü ve sonuçları görüntülemek için grafiksel kullanıcı arayüzüne sahip cep telefonu' olarak listelendi. Aslında bakarsanız patentin başvurusu 31 Mart 2020'de yapıldı. Yani aradan geçen onca zamanın ardından patent Huawei'ye geçti. Peki patent neler vadediyor?

Huawei'ye ait ateş ölçme patenti cep telefonu veya tablet kamerasıyla çalışıyor. Kamera, insan vücudunu taradıktan sonra akıllı telefonun ekranında ateşin yüksek olup olmadığını gösteriyor. Yani tüm bu anlatılanlar bizlere Huawei Mate 40 RS Porsche Design ve Honor Play 4 Pro Temperature Measurement Edition'ın ateş ölçme özelliğini gösteriyor. Her iki telefon da -20 ila 100 derece arasındaki sıcaklıkları ölçebiliyor. Anlaşılan o ki Huawei her iki telefonda kullandığı teknolojiyi patentle güvenceye aldı. Bu teknoloji önümüzdeki dönemde çıkacak Huawei telefonlarda da kullanılabilir.

