HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Koronavirüs etkisi: Huawei ateş ölçüm teknolojisini patentledi

Koronavirüs etkisi: Huawei ateş ölçüm teknolojisini patentledi

24.11.2020 15:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüs etkisi: Huawei ateş ölçüm teknolojisini patentledi

Huawei, ateş ölçüm teknolojisinin patentini aldı. Böylece Huawei, Koronavirüs belirtileri arasında yer alan ateşin ölçümü için Huawei Mate 40 RS Porcshe Design ve Honor Play 4 Pro Temperature Measurement Edition'dan sonra önemli bir adım atmış oldu.

Telefondan ateş ölçmek aslında imkansız değil. Telefonlara yerleştirilecek sensörler ile bu mümkün. Fakat bunun için üreticilerin gerekli sensörleri eklediği telefonlar üretmesi gerekiyor. Bu anlamda koronavirüs salgının 1. dalgasında Huawei ve Honor, ateş ölçebilen akıllı telefonları Huawei Mate 40 RS Porsche Design'ı ve Honor Play 4 Pro Temperature Measurement Edition'ı piyasaya sürerek ilk adımı atmıştı. Şimdi ise Huawei bu teknolojisinin yani ateş ölçüm teknolojisinin patentini almış durumda.

HUAWEİ ATEŞ ÖLÇME TEKNOLOJİSİNİN PATENTİNİ ALDI

Ateş ölçüm teknolojisine dair patent 17 Kasım'da resmi olarak yayınlandı. Patentin başlığı ise 'Sıcaklık ölçümü ve sonuçları görüntülemek için grafiksel kullanıcı arayüzüne sahip cep telefonu' olarak listelendi. Aslında bakarsanız patentin başvurusu 31 Mart 2020'de yapıldı. Yani aradan geçen onca zamanın ardından patent Huawei'ye geçti. Peki patent neler vadediyor?

Huawei Mate 40 Pro Türkiye fiyatı belli oldu, ön satışlar başladı!Huawei Mate 40 Pro Türkiye fiyatı belli oldu, ön satışlar başladı!

Huawei'ye ait ateş ölçme patenti cep telefonu veya tablet kamerasıyla çalışıyor. Kamera, insan vücudunu taradıktan sonra akıllı telefonun ekranında ateşin yüksek olup olmadığını gösteriyor. Yani tüm bu anlatılanlar bizlere Huawei Mate 40 RS Porsche Design ve Honor Play 4 Pro Temperature Measurement Edition'ın ateş ölçme özelliğini gösteriyor. Her iki telefon da -20 ila 100 derece arasındaki sıcaklıkları ölçebiliyor. Anlaşılan o ki Huawei her iki telefonda kullandığı teknolojiyi patentle güvenceye aldı. Bu teknoloji önümüzdeki dönemde çıkacak Huawei telefonlarda da kullanılabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitkileri karıştırıp içenler dikkat! Ihlamur, zencefil ve bal... Bitkileri karıştırıp içenler dikkat! Ihlamur, zencefil ve bal...
Çocukluk hayali 'Ayyıldız' uçmayı başardı!Çocukluk hayali 'Ayyıldız' uçmayı başardı!
Köpek dışkısına yüzüstü düşen kız neye uğradığını şaşırdıKöpek dışkısına yüzüstü düşen kız neye uğradığını şaşırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak

Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak

Altın hareketliliğe devam ediyor!

Altın hareketliliğe devam ediyor!

İstifa mı edecek? Bülent Arınç'tan ilk açıklama

İstifa mı edecek? Bülent Arınç'tan ilk açıklama

Minibüste taciz dehşeti! 'Aklımdan Özgecan geçti'

Minibüste taciz dehşeti! 'Aklımdan Özgecan geçti'

'Tedbirlere 2021'in sonuna kadar devam etmek zorundayız'

'Tedbirlere 2021'in sonuna kadar devam etmek zorundayız'

Bilim Kurulu üyesi duyurdu: Karantina ihlali sayılmamaktadır

Bilim Kurulu üyesi duyurdu: Karantina ihlali sayılmamaktadır

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler gelebilir

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Diğer Haberler

Kel insanlara özel flört aplikasyonu

Kel insanlara özel flört aplikasyonu

Siirtli kaşif hayalindeki uçan araba Ayyıldız'ı uçurmayı başardı

Çocukluk hayali 'Ayyıldız' uçmayı başardı!

Uzmanından "Efsane Cuma" ile ilgili dikkat çeken uyarı

Uzmanından "Efsane Cuma" ile ilgili dikkat çeken uyarı

Snapdragon 875 selefi ile arasında fark yaratabilir

Snapdragon 875 selefi ile arasında fark yaratabilir

POCO M3 özellikleri ile karşımıza çıktı

POCO M3 özellikleri ile karşımıza çıktı

Xiaomi Mi 10 Pro için Android 11 güncellemesi yayınlandı

Xiaomi'den güncelleme müjdesi!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.