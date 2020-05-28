Koronavirüs etkisi: Microsoft Teams'ten 2.7 milyar dakikalık rekor!

Microsoft Teams çalışma hayatında sıklıkla kullanılıyor. Özellikle koronavirüs nedeniyle evden çalışma modeline geçen şirketler ve uzaktan eğitim verme kararı alan eğitim kuruluşları Microsoft Teams'e geçti. Koronavirüs dönemindeki bu artış, Microsoft'un ilkini yayınladığı ''Çalışma Trendleri Endeksi'' raporuna da yansıdı. Bu rapora göre Microsoft Teams bir rekorun dahi sahibi oldu.

MİCROSOFT TEAMS REKOR KIRDI

Microsoft'un Çalışma Trendleri Endeksi raporuna göre, Microsoft Teams'in önceki aya göre kullanımı yüzde 200 arttı. Oldukça yüksek bir yükselme yaşayan Microsoft Teams, dünyada bir günde yapılan 2,7 milyar dakikalık görüşme süresi ile de rekor kırdı. Bu rakam, bir önceki ay 900 milyon'du. Bir ayda bir günlük görüşme süresi bunun tam 3 katına çıkmış durumda. Öte yandan Microsoft Teams ile yapılan canlı yayınlar 5 kat artarken, görüntülü toplantılar ise 10 kat arttı. Norveç ve Hollanda en çok görüntülü görüşme yapan ülkeler olarak sıralandı.

MOBİL TARAFTA DA ARTIŞ YAŞADI

Microsoft Teams'in mobil uygulaması da artıştan nasibini aldı. Telefon ve tabletlerde de uygulaması bulunan Microsoft Teams'in mobil kullanımı 4 kat artış gösterdi. Mobil tarafı en çok kullanan ülkeler ise Hollanda, İtalya, İspanya ve Fransa olarak listelendi. Koronavirüs salgınının çıktığı nokta olan Çin'de ise Microsoft Teams'in kullanımı Ocak ayına göre 2 kat arttı.