Koronavirüs etkisi: Nokia Android 10 güncellemelerini erteledi!

Koronavirüs Android dünyasını da derinden etkilemiş durumda. İnsanların sağlığını tehdit eden virüs, birçok ürün ve etkinliğin iptal edilmesine sebep oldu. Şimdi ise koronavirüs öyle bir durum aldı ki artık üreticilerin sadece etkinliklerini ya da ürünlerini değil yazılımlarını dahi tehdit etmeye başladı. O üreticilerden biri ise maalesef Nokia.

NOKİA ANDROİD 10 GÜNCELLEMELERİNİ ERTELEDİ

Nokia, geçtiğimiz gün bir açıklama yaptı. HMD Global bünyesinde bulunan Nokia'nın açıklamasında değindiği konu ise Android 10 güncellemesiydi. Şirket, koronavirüs salgını nedeniyle daha önce açıklanan Android 10 güncelleme takviminde değişiklik yapıldığını açıkladı ve yeni güncelleme takvimini duyurdu. Nokia'nın paylaştığı yeni Android 10 güncelleme takvimine göre birçok Nokia markalı akıllı telefonun Android 10 güncellemesini alması hayli uzun bir zaman alacak.

BİRKAÇ AY ERTELENECEK

Nokia'nın ilk takviminde Nokia 2.2 2020'nin birinci çeyreğinin hemen başında yayınlanacaktı. Fakat Nokia'nın yeni takvimine göre ise Nokia 2.2 birinci çeyreğin sonunda Android 10 güncellemesine kavuşacak. Yani birkaç aylık erteleme söz konusu. Diğer Nokia modelleri de buna benzer bir erteleme ile karşı karşıya. Nokia'nın paylaştığı yeni Android 10 güncelleme takvimi ise şöyle:

İŞTE NOKİA'NIN YENİ ANDROİD 10 GÜNCELLEME TAKVİMİ



