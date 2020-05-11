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  4. Koronavirüs etkisi: San Diego Comic-Con 2020 internete taşınacak!

Koronavirüs etkisi: San Diego Comic-Con 2020 internete taşınacak!

İLGİNÇ HABERLER  | 11.05.2020 10:42 | Son Güncelleme

San Diego Comic-Con 2020 koronavirüs nedeniyle iptal edilmişti. Oyuncuları üzen bu kararın ardından yeni bir duyuru yapıldı. Bu duyuruya göre, San Diego Comic-Con 2020'nin iptal kararından dönüldü ancak evde olmak şartıyla.

Koronavirüs etkisi: San Diego Comic-Con 2020 internete taşınacak!

San Diego Comic-Con, her yıl geleneksek olarak düzenlenen fuarlardan biri hatta en ilgi çekeni. Zira, bu fuarda ünlü çizgi romanların tanıtımı ve yeni süper kahraman filmlerinin duyurusu gerçekleştiriliyor. Bu anlamda oldukça önemli olan fuar, bu yıl koronavirüs nedeniyle iptal edildi. Oldukça üzen bu karar, neyse sağlık olsun denilip tam da atlatılmışken, San Diego Comic-Con resmi Twitter hesabı, bir müjdeyle çıkageldi.

SAN DİEGO COMİC-CON 2020 EVLERE TAŞINACAK

San Diego Comic-Con resmi Twitter hesabı, iptal edilen fuarı internete taşımaya karar verdiklerini duyurdu. Bunun için bir video yayınlayan resmi hesap, paylaştığı tweette fuar curcunası, harcaması ve giriş kuyruğu olmamasına dikkat çekerek 'Evde Comic-Con' ifadesini kullandı. Peki şimdi akıllarda tek bir soru var, evde de olsa San Diego Comic-Con 2020 ne zaman düzenlenecek?

İŞTE ÖNGÖRÜLEN TARİH

Bu sorunun henüz kesin bir yanıtı yok. Etkinlik normalde 23 Temmuz günü başlayacaktı. Bu tarihin değiştirilmemesi, yine bir sıcak temmuz gününde Comic-Con keyfi sürmemiz muhtemel.

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