Koronavirüs etkisi: San Diego Comic-Con 2020 internete taşınacak!

San Diego Comic-Con, her yıl geleneksek olarak düzenlenen fuarlardan biri hatta en ilgi çekeni. Zira, bu fuarda ünlü çizgi romanların tanıtımı ve yeni süper kahraman filmlerinin duyurusu gerçekleştiriliyor. Bu anlamda oldukça önemli olan fuar, bu yıl koronavirüs nedeniyle iptal edildi. Oldukça üzen bu karar, neyse sağlık olsun denilip tam da atlatılmışken, San Diego Comic-Con resmi Twitter hesabı, bir müjdeyle çıkageldi.

San Diego Comic-Con resmi Twitter hesabı, iptal edilen fuarı internete taşımaya karar verdiklerini duyurdu. Bunun için bir video yayınlayan resmi hesap, paylaştığı tweette fuar curcunası, harcaması ve giriş kuyruğu olmamasına dikkat çekerek 'Evde Comic-Con' ifadesini kullandı. Peki şimdi akıllarda tek bir soru var, evde de olsa San Diego Comic-Con 2020 ne zaman düzenlenecek?

