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Koronavirüs: Euro Bölgesi'nde ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 12,1 küçüldü

31.07.2020 14:56 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayatı durma noktasına getirmesi nedeniyle euro bölgesinde gayri safi yurt içi hasıla ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,1 daraldı.

Koronavirüs: Euro Bölgesi'nde ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 12,1 küçüldü

Koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayatı durma noktasına getirmesi nedeniyle Euro Bölgesi'nde gayri safi yurt içi hasıla ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,1 daraldı.

Bunun, bugün açıklanan verinin kayıtların tutulmaya başlandığı 1995'ten beri görülen en büyük düşüş olduğu belirtiliyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan verilere göre 19 ülkeden oluşan Euro Bölgesi'nde ekonomi yılın ikinci üç aylık döneminde ilk üç aylık döneme göre yüzde 12,1 küçüldü.

Euro Bölgesi'nde ilk çeyrekte yüzde 3,6 küçülme yaşanmıştı.

İspanya ikinci çeyrekte yüzde 18,5, Portekiz yüzde 14,1 ve Fransa 13,8 daralma ile Euro Bölgesi'nde salgından ekonomik anlamda en olumsuz etkilenen ülkeler.

Bu ülkeleri yüzde 12,4'lük daralma ile İtalya takip ediyor.

Avrupa Birliği'nde ise daralma yüzde 11,9 oldu.

'Savaş dönemimde gördüğümüz rakamlar'

Ekonomistler bu verilerin beklenenden daha düşük olduğunu aktardı.

Financial Times gazetesine konuşan Madrid'deki Complutense Üniversitesi ekonomi bölümünden Prof. José Ignacio Conde Ruiz, "Bu savaş zamanlarında gördüğümüz gibi bir düşüş. Büyüyen tek sektör tarım oldu" dedi.

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