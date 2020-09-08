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Koronavirüs: Ev dışında her yerde maske takmak zorunlu

08.09.2020 15:02 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yeni genelgeye göre 81 ilde bütün alanlarda maske takmak zorunlu hale geldi.

Koronavirüs: Ev dışında her yerde maske takmak zorunlu

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yeni genelgeye göre bütün alanlarda maske takmak zorunlu oldu.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine 'Covid 19 Tedbirleri' konulu ek genelge gönderildi.

Genelgeye göre ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi.

Yine aynı genelgeye göre alınan diğer kararlar şu şekilde:

  • Minibüs gibi şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.
  • Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler gibi toplu ulaşım araçlarında hangi oranda ve sayıda ayakta yolcu alınabileceği il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecek.
  • Restoran, kafe gibi tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına izin verilmeyecek.
  • Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazar yerleri, sahiller vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında denetimler artırılacak.

Sağlık Bakanlığı'nın 7 Eylül'de açıkladığı verilere göre koronavirüs vaka sayısı 281 bin 509'a ulaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 730 oldu.

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