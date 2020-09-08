Koronavirüs: Ev dışında her yerde maske takmak zorunlu

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yeni genelgeye göre bütün alanlarda maske takmak zorunlu oldu.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine 'Covid 19 Tedbirleri' konulu ek genelge gönderildi.
Genelgeye göre ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi.
Yine aynı genelgeye göre alınan diğer kararlar şu şekilde:
Sağlık Bakanlığı'nın 7 Eylül'de açıkladığı verilere göre koronavirüs vaka sayısı 281 bin 509'a ulaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 730 oldu.
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