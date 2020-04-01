Koronavirüs - Evde sıkıntıdan çok yememek için öneriler

Stresten aşırı yemek yemek, yüz milyonlarca insanın eve kapandığı koronavirüs salgında şimdiden "küresel bir sorun" haline geldi.

Birçok kişi yemek yemek ve bir şeyler atıştırmak için mutfağa gidip gelmenin tek egzersizleri olduğundan şikayet ediyor.

Uzmanların stresten aşırı yemeye karşı bazı önerileri şöyle:

Stresin kaynağını bulun

CNN Televizyonu'na konuşan diyetisyen Martha McKittrick, öncelikle stresin kaynağının tespit edilmesi gerektiğine belirterek "Canınızı sıkan şey, haberleri izlemek ya da bir arkadaşınız veya aile üyesiyle konuşmak olabilir. Stresi tetikleyen şeyi bulmaya çalışın. Daha az haber izleyebilir, ya da arkadaşınıza sadece beş dakikanız olduğunu söyleyebilirsiniz" diyor.

"The Slim Down South Cookbook" kitabının yazarı, diyetisten Carloyn O'Neil ise stresin kaynağını bulmak için bir günce tutmanın yararlı olabileceğini söylüyor. O'Neil'in tavsiyesi şöyle:

"Buraya ne yediğinizi; ne zaman, ne kadar yediğinizi not edin, nerede ve kimle oturduğunuzun dökümünü çıkarın."

Bu dönemde sevdiğiniz şeyleri yemekten vazgeçmeyin. Çünkü yemek, beslenmekten ibaret değildir, aynı zamanda keyiftir. Uzmanlara göre yapmayı sevdiğiniz birkaç şeyin birinden vazgeçebileceğinizi ummak hem gerçekçi hem de gerekli değil.