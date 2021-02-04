Koronavirüs: Evden çalışırken daha mutlu olmak için neler yapılabilir?

"Covid-19 süreci herkes için yorucu oldu bu yüzden uyku çok önemli."

"Her şeyin başlangıç noktası ışıktır çünkü mekanı nasıl algıladığımızı kökten etkiler. Uykumuzu da düzenler.

Mimar Ben Channon da günışığının çok faydalı olduğunu söylüyor:

Psikiyatr Dr. Balamurali "İnsanların kişilikleri çok farklı yapılarda olabilir fakat hepsinde ortak özellikler vardır" diyor ve ekliyor:

Peki bunun önüne geçmek için neler yapılabilir?

İngiltere Kraliyet Mimari Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırmaya göre evden çalışanlar daha fazla stres yaşıyor.

Koronavirüs aşıları son aşamalara yaklaşsa da pek çok kişi bundan sonra iş hayatına evden devam edebilir.

Evi buna müsait olmayanlar ellerinde laptopla, kanepe veya mutfak masasında çalışacak rahat bir pozisyon aradı.

Pandeminin ardından milyonlarca kişi hayatlarında ilk defa evlerinin bir kısmını ofise dönüştürme ihtiyacı duydu.

"Bazen de beyin yalnızca sesteki değişime odaklanır, bu durumlarda bir gürültü kesildiğinde de dikkatiniz dağılabilir."

Nottingham Üniversitesi'nde beynin sesleri nasıl işlediği konusunda araştırmalar yapan Dr. Rebecca Dewy, beynin farklı kısımlarının sürekli olarak ortam sesindeki değişimlere odaklandığını ve gürültülü ortamların bu nedenle dikkat dağıtıcı olduğunu söylüyor:

Mümkünse üst katlarda ve daha yüksek tavanlı odaları tercih etmek de daha aydınlık bir yerde çalışmanıza yardımcı olacaktır.

Oda içinde ışığın yayılımını artıracak aynalar kullanmak ve odayı açık bir renge boyamak da işe yarıyor.

Bir tavsiyesi, çalışma masalarını pencere yanına koymak. Bunu yaparken pencerelerin içini ve dışını temizleyebilecek boşluk bırakmaya da dikkat etmek lazım. Kirli pencereler içeri giren ışık miktarını ciddi oranda azaltabiliyor.

Ben, insanların günışığını tahmin ettiklerinden çok daha fazla kontrol edebileceğini söylüyor.

Newcastle Üniversitesi'nden sinir bilimci Prof. Adrian Rees ise "Gürültü 'kaç ya da savaş' refleksinizi uyarır" diyor.

Strese yol açan sesler önce beynin amigdala kısmını uyarır. Buradan yayılan stres sinyalleri hipotalamus tarafından algılanır ve o da adrenalin bezlerinin adrenalin salgılaması için sinyal verir. Tansiyonunuz artar.

Prof. Rees "Sesin size ne anlam ifade ettiği de önemlidir" diyor. Bu yüzden trafik gürültüsüne alışmak daha kolayken bir bebeğinizin ağlaması tüm dikkatinizi dağıtır.

Evinde gürültüye maruz kalanlar için kulak tıkaçları birer çözüm olabilir. Fakat daha fazlasını yapmak istiyorsanız yumuşak mobilyalar, kalın halılar ve perdeler ses dalgalarını soğurmaya yardımcı olabilir.

Bunlar yetersiz kalırsa halı altı matları, tavan ve duvarlarda ses izolasyonu yenilemesi ile panjurlar gürültüyü daha da azaltabilir.

Ortalığı toplayın

Araştırmalara göre dağınıklık, vücudun stres hormonu kortizon salgılamasına yol açabiliyor. Ortamdaki dağınıklık beyne birbiriyle çelişen uyarıcı sinyaller gönderiyor ve beynin bu sinyalleri filtrelemek için daha fazla çalışması gerekiyor.