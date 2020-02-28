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Koronavirüs Facebook'un F8 Konferansı'nı da vurdu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.02.2020 12:15 | Son Güncelleme

Koronavirüs 2020 Mobil Dünya Kongresi'nin ardından bir büyük konferansın daha iptal nedeni oldu. Facebook'un geliştiricilerle buluşacağı 2020 F8 Geliştirici Konferansı koronavirüs nedeniyle iptal edildi.

Koronavirüs Facebook'un F8 Konferansı'nı da vurdu

Facebook her yıl tıpkı Apple gibi geliştiricilerle bir araya geliyor. Bu anlamda her yıl mayıs ayında F8 Geliştiriciler Konferansı düzenleyen şirket, bu yılda konferans için 5-6 mayıs tarihlerini seçmişti. Ancak Çin'in Wuhan kentinden yayılan ve dünya çapında bir salgına dönüşen koronavirüs Facebook'un planlarını deyim yerindeyse alt üst etti.

FACEBOOK F8 GELİŞTİRİCİ KONFERANSI İÇİN KARARINI VERDİ

F8 Geliştirici Konferansı için ilk açıklama Facebook'tan yapıldı. Facebook önce konferansın neredeyse tamamını oluşturan seyircili sunumun yerel olarak düzenlenen etkinlikler, videolar ve canlı akış içeriği olarak değiştirildiğini duyurdu. Facebook konu hakkında yaptığı açıklamada ''COVID-19 ile ilgili artan endişeler ışığında, geliştirici ortaklarımız, çalışanlarımız ve F8'i düzenlemeye yardımcı olan herkesin sağlığına ve güvenliğine öncelik vermek için bu yıl F8'in yüz yüze bileşenini iptal etme konusunda çok zor da olsa bir iptal kararı verdik. Facebook şirketi olarak, F8 etkinliğini yerel olarak düzenlenen etkinlikler, videolar ve canlı akış içeriğiyle değiştirmeyi planlıyoruz'' ifadelerini kullandı. Daha sonra şirketten konferansının iptaline ilişkin bir blog yazısı geldi.

Facebook F8

F8 GELİŞTİRİCİLER KONFERANSI'NIN DÜZENLENMESİ DOĞRU DEĞİL

Facebook'un blog yazısında yer alan Facebook'un Geliştirici Platformları ve Programları Direktörü Konstantinos Papamiltiadis, Facebook'un geliştirici ortaklarının, çalışanlarının ve F8'in organizasyonuna yardımcı olan herkesin sağlığına ve güvenliğine öncelik vermesi gerektiğini söyleyerek; Facebook'un konferansın düzenlenmesi için diğer seçenekleri araştırdığını ancak şirketin uluslararası geliştiricilerin katılamadığı bir F8 konferansının düzenlenmesinin doğru olmayacağı sonucuna vardığını belirtti. Böylece iptal kararı alınmış oldu.

FACEBOOK'UN KARARI ŞAŞIRTMADI ÇÜNKÜ...

Birçok firma çeşitli etkinliklere, fuarlara ve konferanslara katılma kararından vazgeçiyor. Daha önce 2020 Mobil Dünya Kongresi dahil birçok etkinliğe katılmayacağı açıklayan Facebook'un kendi konferansını iptal etmesi kimse için şaşırtıcı olmadı.

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