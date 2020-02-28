Koronavirüs Facebook'un F8 Konferansı'nı da vurdu

Facebook her yıl tıpkı Apple gibi geliştiricilerle bir araya geliyor. Bu anlamda her yıl mayıs ayında F8 Geliştiriciler Konferansı düzenleyen şirket, bu yılda konferans için 5-6 mayıs tarihlerini seçmişti. Ancak Çin'in Wuhan kentinden yayılan ve dünya çapında bir salgına dönüşen koronavirüs Facebook'un planlarını deyim yerindeyse alt üst etti.

FACEBOOK F8 GELİŞTİRİCİ KONFERANSI İÇİN KARARINI VERDİ

F8 Geliştirici Konferansı için ilk açıklama Facebook'tan yapıldı. Facebook önce konferansın neredeyse tamamını oluşturan seyircili sunumun yerel olarak düzenlenen etkinlikler, videolar ve canlı akış içeriği olarak değiştirildiğini duyurdu. Facebook konu hakkında yaptığı açıklamada ''COVID-19 ile ilgili artan endişeler ışığında, geliştirici ortaklarımız, çalışanlarımız ve F8'i düzenlemeye yardımcı olan herkesin sağlığına ve güvenliğine öncelik vermek için bu yıl F8'in yüz yüze bileşenini iptal etme konusunda çok zor da olsa bir iptal kararı verdik. Facebook şirketi olarak, F8 etkinliğini yerel olarak düzenlenen etkinlikler, videolar ve canlı akış içeriğiyle değiştirmeyi planlıyoruz'' ifadelerini kullandı. Daha sonra şirketten konferansının iptaline ilişkin bir blog yazısı geldi.