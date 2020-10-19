Koronavirüs: Filistin Yönetimi'nin başmüzakerecisi Saeb Erekat, İsrail hastanesinde yoğun bakımda

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Erekat'ın 2017'de akciğer nakli ameliyatı geçirdiği için acil tedaviye ihtiyacı olduğunu duyurdu. FKÖ'den yapılan açıklamada, "Dr. Erekat, Covid-19'a yakalandıktan sonra, kronik sağlık sorunları olduğu solunum güçlüğü çekmeye başladı. Sağlık durumu hastanede tedaviyi gerektiriyor" denildi.

Hastanenin Baş Hekimi Prof. Zeev Rothstein, "Erekat, Hadassah'daki durumu ağır olan tüm korona hastaları gibi birinci sınıf tedavi görüyor. Personelimiz, iyileşmesine yardımcı olması için her şeyi yapacak. Burada tüm hastalarımıza sanki tek hastamız gibiymiş gibi bakıyoruz" dedi.

Saeb Erekat, İsraille yapılan barış görüşmelerinde yıllar boyunca Filistin tarafının başmüzakereciliğini yaptı.

Erekat, ilki 1993'te imzalanan Oslo Anlaşmaları'nın mimarlarından biriydi.

İsrail'de koronavirüs vakalarının azalmaya başlamasından sonra yaklaşık bir aydır yürürlükte olan kısıtlamaların hafifletilmesine başlanmıştı.