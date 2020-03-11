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  4. 'Koronavirüs' fırsatçılarına İzmir Başsavcılığı soruşturma başlattı

'Koronavirüs' fırsatçılarına İzmir Başsavcılığı soruşturma başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2020 17:08 | Son Güncelleme

Türkiye'de görülen ilk 'koronavirüs' vakasının ardından, sosyal medya üzerinden virüsle ilgili panik ve korku yaratmak amacıyla paylaşım yapanlara yönelik soruşturma başlatıldığını bildiren İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

'Koronavirüs' fırsatçılarına İzmir Başsavcılığı soruşturma başlattı

Koronavirüsü kullanarak, vatandaşlara fahiş fiyatlara malzeme satanların belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldığının belirtildiği açıklamada, "Kimi basın yayın organlarında çıkan haberlerde, koronavirüsün Türkiye'de görülmesinden sonra özellikle maske ve dezenfekte malzemesi satanların, fiyatlarda fahiş artış yoluna gittikleri anlaşılmakla, sair hileli yollara başvurarak fiyatları etkilemek suretiyle mağduriyetlere yol açanların tespiti ve soruşturulmalarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca gerekli talimatlar verilmiştir" denildi.

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