Koronavirüs - Fransa Sağlık Bakanı: Anti-imflamatuvar ilaçlar hastalığı ağırlaştırabilir

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, reçetesiz satılan ve yaygın olarak kullanılan anti-imflamatuvar ilaçların koronavirüsü daha da ağırlaştırabileceği uyarısında bulundu.

Bir nörolog olan Veran, Cumartesi günü paylaştığı Twitter mesajında "Anti-imflamatuvar ilaçlar almak [ibuprofen, kortizon…] enfeksiyonu ağırlaştırıcı bir etki yapabilir. Ateşiniz varsa parasetamol alın. Anti-inflamatuvar ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuza danışın" dedi.

https://twitter.com/olivierveran/status/1238776545398923264

Uzmanlar, vücudun bağışıklık sistemini zayıflattığı için enfeksiyon hastalıklarında anti-imflamatuvar ilaçlar almanın riskli olduğuna dikkat çekiyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı'nın uyarısında asetamonifen olarak da bilinen parasetamol ilaçların imflamasyonu ağırlaştırmadan ateşi düşürebileceği belirtiliyor.

Ülkede Ocak ortasında, ibuprofen, parasetamol ve aspirin gibi ağrı kesici ilaç almak isteyenlere eczacılara danışma zorunluluğu getirildi. Eczacılar, hastalara bu ilaçların olası riskleri konusunda tavsiyelerde bulunuyor.