HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs: Fransa'da sokağa çıkma kısıtlamaları 11 Mayıs'a kadar uzatıldı

Koronavirüs: Fransa'da sokağa çıkma kısıtlamaları 11 Mayıs'a kadar uzatıldı

13.04.2020 21:41 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinde koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı. Televizyondan ulusa seslenen Macron, "Salgının hızının yavaşlaması konusunda yeniden umutlandık ama hiçbir şey kesin değil" dedi.

Koronavirüs: Fransa'da sokağa çıkma kısıtlamaları 11 Mayıs'a kadar uzatıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinde koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Televizyondan ulusa seslenen Macron, "Salgının hızının yavaşlaması konusunda yeniden umutlandık ama hiçbir şey kesin değil" dedi.

Salgının başında yeterince hazırlıklı olmadıklarını kabul eden Macron, Fransa'da kreşlerin ve okulların 11 Mayıs'ta yeniden açılacağını söyledi.

"11 Mayıs yeni bir dönemin başlangıcı olacak" diyen Macron, zor durumdaki turizm ve eğlence gibi zor durumdaki sektörlere yardıma yönelik bir plan üzerinde çalışacağını belirtti.

Fransa'da hükümet şirketlere ve işçilere yardıma yönelik bazı önlemler üzerinde de çalışıyor.

Cumhurbaşkan Macron sigorta şirketlerinin de koronavirüs salgınına karşı verdikleri mücadeleye yardımcı olmaları gerektiğini vurguluyor.

Ölü sayısı 15 bine yaklaştı

Fransa'da koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu son 24 saatte 574 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece ülkede hastalık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 14 bin 967'ye yükseldi.

Fransa'da koronavirüs vakalarının sayısı 136 bin 779.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise beş gündür azalıyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı bugün açıklanan rakamların ülkenin salgın eğrisinde "plato aşamasında" olduğunu gösterdiğini duyurdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Keşke bizim karantinamız da böyle geçse''Keşke bizim karantinamız da böyle geçse'
Koronavirüsü kaç kişi yendi?Koronavirüsü kaç kişi yendi?
Bilim insanı açıkladı: Horlama çilesi sona eriyorBilim insanı açıkladı: Horlama çilesi sona eriyor

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Erdoğan açıklama yapacak

Koronavirüs aşısında flaş gelişme! İkinci aşamaya geçildi

Koronavirüs aşısında flaş gelişme! İkinci aşamaya geçildi

Ticaret Bakanlığından kredi kartı aidatına ilişkin açıklama

Ticaret Bakanlığından kredi kartı aidatına ilişkin açıklama

Hacizler gönderilmeye başlandı!

Hacizler gönderilmeye başlandı!

Erdoğan açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Erdoğan açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uzatıldı

İçişleri Bakanı Soylu: Gelen mesaj beni çok etkiledi

İçişleri Bakanı Soylu: Gelen mesaj beni çok etkiledi

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha tespit edildi

Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha tespit edildi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Vuhan'da aylardır süren karantina sona erdi

Vuhan'da aylardır süren karantina sona erdi

Diğer Haberler
ABD'de başkanlık yarışından çekilen Bernie Sanders, Joe Biden'ı destekleyecek

ABD'de yarış kızışıyor! En büyük rakibinden övgü dolu sözler

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Koronavirüsü kaç kişi yendi? İşte son durum

Koronavirüsü kaç kişi yendi?

Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron duyurdu! Yasak uzatıldı

Macron duyurdu! Yasak uzatıldı

Putin'den koronavirüs itirafı: Durum kötü

Putin'den koronavirüs itirafı: Durum kötü

Koronavirüs kabusu! Dünya genelinde 1 milyon 900 bini aştı

Koronavirüs kabusu! Dünya genelinde 1 milyon 900 bini aştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.