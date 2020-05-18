Koronavirüs futbol: Tribünlere porno sitesi reklamı yapan 'şişme mankenler' oturtan Güney Kore futbol kulübü özür diledi

Ancak maçı internetten izleyen seyirciler, bunların "şişme bebek" olduğunu fark etti. Kulüp eleştiriler üzerine, Instagram ve Facebook üzerinden özür diledi.

FC Seul yetkililerine göre, Gwangju maçı öncesinde Dalcom adlı bir şirket kulübü arayıp tribünlere oturtulması için "vitrin mankeni" göndermeyi önerdi. Kulüp öneriyi kabul etti, koltuklara 5 erkek ve 25 erkek manken oturtuldu.

K-League karşılaşmaları 8 Mayıs'ta yeniden başladı ve FC Seul yeni sezonda kendi sahasındaki ilk maçına dün çıktı.

Güney Kore'de porno yasak olmasına rağmen bazı mankenlerin ellerine porno sitelerinin reklamlarının tutuşturulduğu görüldü.

Kulüp, bunların "şişme bebek" değil, "şişme manken" olduğunu söylemekle birlikte, "mankenlerin" seks oyuncakları üreten bir şirketten alındığını kabul etti.

'Bunların seks oyuncakları olabileceği aklımın ucundan bile geçmedi'

Kulüp yetkilisi Lee Ji-hoon BBC'ye Dalcom'la ilgili araştırma yapmadıklarını ve bu şirketin ne ürettiğini bilmediklerini söyledi.

Lee, "şişme mankenlerin" insana çok benzediğini ve bunların seks oyuncağı olabileceğinin "aklının ucundan bile geçmediğini" belirtti.

Milyonlar izledi

Güney Kore, futbol liglerini en erken başlatan ülkelerden biri oldu.

8 Mayıs'ta Jeonbuk Motors ile Suwon Bluewings arasında oynanan açılış maçı onlarca ülkede canlı yayımlandı.

Birçok ülkede maçlar henüz başlamadığı için bu karşılaşmayı milyonlarca kişi izledi.

Salgın önlemleri kapsamında futbolcuların el sıkışması, takım arkadaşları ve rakip oyuncularla yakın mesafeden konuşmaları, sık sık tükürmeleri ya da burunlarını temizlemeleri yasaklandı, teknik ekibe maske zorunluluğu getirildi.

