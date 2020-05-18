HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs futbol: Tribünlere porno sitesi reklamı yapan 'şişme mankenler' oturtan Güney Kore futbol kulübü özür diledi

Koronavirüs futbol: Tribünlere porno sitesi reklamı yapan 'şişme mankenler' oturtan Güney Kore futbol kulübü özür diledi

18.05.2020 12:42 | Son Güncelleme

Güney Kore'de K-League ekibi FC Seul, boş futbol stadını dolu göstermek için tribünlere "şişme bebek" koyduğunun ortaya çıkması üzerine özür diledi. Kulüp, bunların "şişme bebek" değil, "şişme manken" olduğunu söylemekle birlikte, "mankenlerin" seks oyuncakları üreten bir şirketten alındığını kabul etti.

Koronavirüs futbol: Tribünlere porno sitesi reklamı yapan 'şişme mankenler' oturtan Güney Kore futbol kulübü özür diledi

Güney Kore'de K-League ekibi FC Seul, boş futbol stadını dolu göstermek için tribünlere "şişme bebek" koyduğunun ortaya çıkması üzerine özür diledi.

Kulüp, bunların "şişme bebek" değil, "şişme manken" olduğunu söylemekle birlikte, "mankenlerin" seks oyuncakları üreten bir şirketten alındığını kabul etti.

Güney Kore'de porno yasak olmasına rağmen bazı mankenlerin ellerine porno sitelerinin reklamlarının tutuşturulduğu görüldü.

Dolls in stand

Maçta ne oldu?

K-League karşılaşmaları 8 Mayıs'ta yeniden başladı ve FC Seul yeni sezonda kendi sahasındaki ilk maçına dün çıktı.

Salgın önlemleri kapsamında maçların seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.

FC Seul yetkililerine göre, Gwangju maçı öncesinde Dalcom adlı bir şirket kulübü arayıp tribünlere oturtulması için "vitrin mankeni" göndermeyi önerdi. Kulüp öneriyi kabul etti, koltuklara 5 erkek ve 25 erkek manken oturtuldu.

Ancak maçı internetten izleyen seyirciler, bunların "şişme bebek" olduğunu fark etti. Kulüp eleştiriler üzerine, Instagram ve Facebook üzerinden özür diledi.

'Bunların seks oyuncakları olabileceği aklımın ucundan bile geçmedi'

Kulüp yetkilisi Lee Ji-hoon BBC'ye Dalcom'la ilgili araştırma yapmadıklarını ve bu şirketin ne ürettiğini bilmediklerini söyledi.

Lee, "şişme mankenlerin" insana çok benzediğini ve bunların seks oyuncağı olabileceğinin "aklının ucundan bile geçmediğini" belirtti.

Milyonlar izledi

Güney Kore, futbol liglerini en erken başlatan ülkelerden biri oldu.

8 Mayıs'ta Jeonbuk Motors ile Suwon Bluewings arasında oynanan açılış maçı onlarca ülkede canlı yayımlandı.

Birçok ülkede maçlar henüz başlamadığı için bu karşılaşmayı milyonlarca kişi izledi.

Salgın önlemleri kapsamında futbolcuların el sıkışması, takım arkadaşları ve rakip oyuncularla yakın mesafeden konuşmaları, sık sık tükürmeleri ya da burunlarını temizlemeleri yasaklandı, teknik ekibe maske zorunluluğu getirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf ettiİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti
Yeni Zelanda'da 800 bin çocuk yeniden okuldaYeni Zelanda'da 800 bin çocuk yeniden okulda
Sinema sektörüne koronavirüs darbesi: Çekiliyorlar! Sinema sektörüne koronavirüs darbesi: Çekiliyorlar!

En Çok Okunan Haberler

Kritik toplantı bugün! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Kritik toplantı bugün! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Ünlü çiğ köfteci kaza geçirdi

Ünlü çiğ köfteci kaza geçirdi

Jülide Ateş'ten Ece Üner'in 'Türkiye güzeli' sözlerine olay yanıt!

Jülide Ateş'ten Ece Üner'in 'Türkiye güzeli' sözlerine olay yanıt!

Mini şortlu paylaşım: Hepimiz balonmuşuz

Mini şortlu paylaşım: Hepimiz balonmuşuz

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

27 şehirde maskesiz sokağa çıkma yasağı

27 şehirde maskesiz sokağa çıkma yasağı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

Tedbirleri gevşeten ülkede şok! Kötü haber

Tedbirleri gevşeten ülkede şok! Kötü haber

Diğer Haberler
Koronavirüsü yendikten sonra kawasaki hastalığına yakalanan kızın babasından önemli uyarı

'Bilmediğimiz çok şey var' diyerek herkesi uyardı

Boş kalan tribünlere 'seks oyuncakları' yerleştirdiler!

Boş kalan tribünlere 'seks oyuncakları' yerleştirdiler!

Yeni Zelanda'da 800 bin çocuk yeniden okulda

Yeni Zelanda'da 800 bin çocuk yeniden okulda

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 290 bini geçti

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 290 bini geçti

İki ülkeden de yeni vakalar gelmeye devam ediyor

İki ülkeden de yeni vakalar gelmeye devam ediyor

ABD'nin 'gizli görev uçağı' 6. kez yörüngede!

ABD'nin 'gizli görev uçağı' 6. kez yörüngede!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.