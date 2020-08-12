Koronavirüs gece hayatını nasıl değiştirecek?

İngiltere'de geçen ay yapılan bir ankette "En çok neyi özlediniz?" sorusuna verilen cevaplar arasında "Arkadaşlarımı ve ailemi özledim" den sonra ilk sırayı "Gece bir yerlere çıkmak" alıyordu.

Salgınla ilgili önlemler yavaş yavaş gevşetilir ve işyerleriyle dükkanlar aşamalı olarak açılmaya başlarken, İngiltere hükümeti publar ve barların en erken 4 Temmuz'da açılacağını bildirdi.

Fakat barlar, publar, gece kulüpleri gibi yerlerde sosyal mesafe önlemleri ne kadar uygulanabilir? Ya da koronavirüsle nasıl bir gece hayatı mümkün olabilir?

Bristol'de 600 kişilik gece kulübü ve canlı müzik mekanı Thekla'nın işletmecisi Alex Black "İnsanların maske takması gerekebilir, belki girerken ateşlerinin ölçülmesi gerekebilir" diyor.

Kent merkezindeki limana demirli eski bir yük gemisi olan Thekla, sıradışı bir mekan. Fakat o da diğer bar, klüp ve publarla aynı sorunlarla yüz yüze. İçerisinin çok kalabalık olması riskli, ama dış mekanı da sınırlı.

Alex, "Şu anda plan dış mekanı kullanıma hazırlamak, otoparkı kullanma izni almak için belediye ile görüşmeleri sürdürüyoruz" diyor.