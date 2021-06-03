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  4. Koronavirüs geçirenler bu sorunlardan şikayet ediyor! Uzman isim çözümü açıkladı

Koronavirüs geçirenler bu sorunlardan şikayet ediyor! Uzman isim çözümü açıkladı

03.06.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doktor Mehmet Tuncay, koronavirüs atlatan hastaların saç dökülmesi ve ciltlerinde renk değişikliğinden şikayet ettiğini söyledi. Tuncay, bu kişilerin sağlıklı beslenmeleri ve B, C ile D vitamini almaları gerektiğini ifade etti.

Koronavirüs geçirenler bu sorunlardan şikayet ediyor! Uzman isim çözümü açıkladı

Gaziantep Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, koronavirüs tedavisi görüp sağlığına kavuşan kişilerin yapılan takibinde; solunum yetmezliği, eklem ağrısı, halsizlik, yorgunluk ve uyku bozuklukları gibi rahatsızlıkların yanı sıra saç dökülmesi ve ciltlerinde dökülme ve renk değişimi şikayetleri görüldü. Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi sorumlusu Doktor Mehmet Tuncay, koronavirüs geçiren ve kontrol için gelen hastalarda çeşitli cilt sorunlarının olduğunu söyledi.

"B, C VE D VİTAMİNLERİ ALMALARI GEREKİYOR"

Saç dökülmesi ve ciltte renk değişikliği gibi şikayetler aldıklarını vurgulayan Mehmet Tuncay, "Bazı hastalar koronavirüsü geçirdikten sonra hiçbir semptom görülmüyor ve hayatlarına devam ediyor. Bazı hastalarda ise bu şikayetler uzayarak devam ediyor. Yorgunluk, uykusu problemi, psikolojik rahatsızlıklar en çok aldığımız şikayetler, özellikle hastalığı ağır geçirenlerde bazı cilt sorunları olduğu gözlemleniyor. Hastalar bize saç dökülmesi, ciltte renk değişikliği, döküntülerin olduğu ile ilgili şikayetler iletiyorlar. Bu kişilerin şikayetleriyle ilgili sağlıklı beslenerek, vücudun ihtiyaç duyduğu B, C ve D vitaminlerini almaları gerekiyor" diye konuştu.

"KORONAVİRÜS İLGİNÇ BİR HASTALIK"

Koronavirüsün ilginç bir hastalık olduğunu ve süreci hastalıkla birlikte öğrendiklerini ifade eden Mehmet Tuncay, "Son süreçte vaka sayılarında düşüş yaşanırken, yoğun bakım sayılarımız da azalmış durumda. Bunun yanı sıra aşılamalar da hızlı bir şekilde devam ediyor. Koronavirüs gerçekten ilginç bir hastalık. Biz de süreci hastalıkla birlikte öğrendik. İnsanların koronavirüs geçirdikten sonra dikkati elden bırakmadan, tedbirlere uymalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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