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Koronavirüs geçirenler dikkat! "Her 2 kişiden birinde bu belirti kalıyor"

29.12.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun zamandır hayatımızda olan koronavirüs, milyonlarca insana bulaştı ve çok sayıda kişinin ölümüne neden oldu. Hâlâ hakkında araştırmalar yapılan ve yeni bilgiler ortaya çıkan virüsle ilgili en merak edilen şey ise insanda bıraktığı hasar ve kalıcı belirtiler. Konuyla ilgili açıklama yapan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Berat Ebik, "3 bin koronavirüs hastasını inceledik. Her 2 koronavirüs hastasından en az 1'inde gastrointestinal (mide-bağırsak) sistemle ilgili belirti kalıyor." dedi.

Koronavirüs geçirenler dikkat! "Her 2 kişiden birinde bu belirti kalıyor"

Yaklaşık 2 senedir hayatımızda olan, tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine nede olan koronavirüsle ilgili araştırmalar devam ediyor.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü uzmanlarınca koronavirüs geçiren hastalar üzerinde gastrointestinal sistemle ilgili araştırma yapıldı. 3 bin hasta üzerinde yapılan araştırmada, her 2 hastadan 1'inde, mide ve bağırsak rahatsızlıkları ile ilgili en az 1 belirti olduğu tespit edildi. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Berat Ebik, koronavirüs geçirenlerde en sık görünen şikayetin karın ağrısı olduğunu daha sonra ishal, gaz, şişkinlik, bulantı, kusma ve kabızlık gibi belirtileri olanların da sık sık polikliniklerine başvurduğunu söyledi.

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"HASTALARIN YÜZDE 2'SİNDE ÜLSER OLUŞTU"

Yaptıkları araştırmada 3 bin hastanın yüzde 50'sinde belirti olduğunu, yüzde 2'sinde de ülser oluştuğunu kaydeden Dr. Ebik, "Şikayetlerin büyük kısmı aslında viral enfeksiyondan sonra olan gastrointestinal sistemin hareketleri, virüsün kendisinden kaynaklanan bozulmasına bağlıydı. Bunların çoğu geçici ama bir kısmı 1 ile 3 ay arası sürebiliyor veya hasta bu şikayeti nedeniyle hekime başvurmak zorunda kalabiliyor. Ülsere dönüşmüyor ama aylarca süren, hastanın hayatını etkileyen, kalitesini bozan, yediği yiyeceklerden tat almasını engelleyen şekle dönüşüyor. Hastanın iş hayatını da yaşam tarzını da etkileyebiliyor. Hasta bu şikayetleri nedeniyle sık sık doktora gitmek zorunda kalıyor. Çok fazla ilaç kullanması gerekiyor. Eğer bu belirtileri uzun sürüyorsa bir uzmana görünmeli. Ön tetkiklerini yaptırıp tedavisi düzenlenir. Her 2 koronavirüs hastasından en az 1'inde gastrointestinal sistemle ilgili belirti kalıyor" dedi.

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"AĞIR VE YAĞLI YEMEKLERDEN KAÇINILMALI"

Dr. Berat Ebik, sadece koronavirüs değil diğer viral enfeksiyonlardan sonra da karın ağrısı, gaz, şişkinlik gibi bağırsağın çalışmasını bozan şikayetler olabildiğini dile getirerek, "Önerimiz; koronavirüs ve diğer viral enfeksiyonlar veya bakteriyel enfeksiyonlar da dahil bu tip bir enfeksiyon geçiren kişilerin en azından bu dönemde diyetlerine devam etmeleri. Özellikle ağır ve yağlı yemeklerden kaçınmaları, tuzlu yiyecekleri çok fazla tüketmemeleri gerekir. Tuz bulantılarını artırabilir, ağır yağlı yiyecekler hem hazımsızlık hem şişkinlik yapabilir. Bazı hastalarda da ishale sebep olabilir. Daha hafif, sulu, az yağlı bir diyetle bu dönemi geçirmelerini tavsiye ediyoruz. 3-4 hafta bu şekilde bir perhiz yapınca belirtilerinin çoğunun doktora gelmeden kaybolabileceğini söyleyebilirim" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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