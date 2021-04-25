HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronavirüs geçirenlerde kalıcı hasarlar tedavi edilebilir mi? Post-Covid-Sendrom tedavisi için evde tedavi yöntemi

Koronavirüs geçirenlerde kalıcı hasarlar tedavi edilebilir mi? Post-Covid-Sendrom tedavisi için evde tedavi yöntemi

25.04.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs geçiren birçok kişide kalıcı hasar yaşanabiliyor. Geçmeyen öksürük, göğüs ağrısı ve koku kaybının yanı sıra anksiyete nöbetleri ve uykusuzluğun doğal tedavi yöntemleri ile ortadan kaldırılabileceğini söyleyen Fitoterapi Uzmanı Serhat Koran, aktarlardan alınacak bitkilerle eski sağlığınıza kavuşmanın mümkün olduğunu söyledi.

Koronavirüs geçirenlerde kalıcı hasarlar tedavi edilebilir mi? Post-Covid-Sendrom tedavisi için evde tedavi yöntemi

Kovid-19 geçirenlerde, birçok kalıcı hasar oluşabildiğini kaydeden Fitoterapi Uzmanı Serhat Koran, bu rahatsızlıkları doğal yollarla tedavi edebilmenin mümkün olduğunu söyledi. Öncelikle beslenme, uyku ve egzersiz düzenine dikkat ederek vücudun detoks yönünün harekete geçirilmesi gerektiğini dile getiren Koran, hem vücutta oluşan hasarları hem de psikolojik sorunları gidermek için tüketilebilecek yağ ve çay karışımları ile ilgili bilgi verdi.

Koronavirüs geçiren hastalarda uzun süre baş ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, halsizlik, kaşıntı, tat ve koku kaybı gibi rahatsızlıklar devam edebiliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Aile Hekimi ve Fitoterapi Uzmanı Serhat Koran, tıp literatürüne ‘Post-Covid-Sendrom’ olarak geçen bu durumu, aktarlardan temin edilebilecek malzemeler ile doğal yollardan da evde tedavi etmenin mümkün olduğunu söyledi.

VÜCUDU DETOKS YÖNÜNDE HAREKETLENDİRİN

Kovid-19 gibi ağır virüsler ile mücadelenin ardından uyku, beslenme ve egzersiz düzenine özen gösterilerek vücudun detoks yönünden hareketlendirilmesi gerektiğini kaydeden Koran, “Şimdi koronavirüs ve benzeri ağır virüslerden sonra vücutta bir hasar meydana gelebiliyor. Ağır metaller, toksinler, virüs artıkları oluyor. Bunları vücuttan atmak için özellikle antioksidan özelliği yüksek gıdaları tüketmemiz gerekiyor. Havuç, fesleğen, kırmızı turp, zencefil gibi C ve E vitamini ağırlıklı besinler olabilir. Yine mevsime uygun sebze ve meyveleri tüketmek sağlıklı olacaktır. Uyku kalitesi önemli bir konu. Karanlık bir ortamda 7 saatlik bir uyku, melatonin hormonu salgısını artıracaktır. Bu da hücre içinde biriken toksinleri temizlemede önemli bir rol oynuyor. Bunun dışında dengeli beslenip, egzersiz yaparak, sigaradan ve stres uzak durarak vücudu detoks yönünde hareketlendirmede fayda olacaktır. Ayrıca, mutlaka günde 2-3 litre su içilmeli” diye konuştu.

post-covid-sendrom-dogal-yollarla-tedavi-edilebilir_8618_dhaphoto2

GÖĞÜS AĞRISI, ÖKSÜRÜK VE KOKU KAYBI İÇİN BUNLARI TÜKETİN

Koronavirüs sonrası devam eden rahatsızlıklar arasında en çok göğüs ağrısı, öksürük ve koku kaybı olduğunu belirten Koran, çeşitli yağlarla göğüs ağrılarını ve koku kaybını gidermenin mümkün olduğunu söyleyerek, “Post-covid sendromunda ağrıları olan çok fazla hasta oluyor. Bu ağrıları gidermek ya da etkisini azaltmak için Hindistan cevizi yağı, kayısı çekirdeği yağı, shea butter yağı (karite yağı), karanfil yağı ve ardıç yağı karıştırılarak ağrıyan yerlere uygulanabilir. Hastalıktan sonra en sık gördüğümüz rahatsızlıklardan biri de koku kaybı. Bunu gidermek için okaliptüs yağı, nane yağı gibi keskin kokular burun ucu ya da yakaya düzenli bir şekilde damlatılabilir. Böylece koku hücreleri ve sinirlerini harekete geçirerek, duyu eski haline getirilebilir” dedi.

Öksürük ve balgam problemi yaşayanların bitkisel çaylar tüketebileceğini söyleyen Serhat Koran, şöyle konuştu:

“Balgam ve öksürük de çok sık karşılaştığımız şikayetlerden biri. Balgam ve öksürüğü gidermek için ıhlamur ve adaçayını tavsiye ediyoruz. Kuşburnu çayı ve yeşilçay da tüketilebilir. Çünkü kuşburnu çayı, vücut direncini arttıran ve çok güçlü bir antioksidan özelliği olan bir çay. Yeşilçay da metabolizmayı hızlandıran bir detoks yöntemi. Maydonoz çayı, mate çayı, rooibos çayı da post-covid sendormunda önerebileceğimiz çaylardan. Bu çaylar da vücudun hareketlenmesini ve hücrelerin temizlenmesini sağlayan çaylar. Ayrıca hodan yağı, günlük yağı ve selvi yağını göğüs üzerine sürerek geçmeyen öksürükte rahatlama sağlayabiliriz.”

ANKSİYETE VE UYKUSUZLUĞU RAHATLATICI ÇAYLAR TÜKETİN

Fitoterapi Uzmanı Serhat Koran, Kovid-19’u ağır geçiren hastaların hem hastalık sürecinde hem de sonrasında psikolojik problemler de yaşayabildiğine dikkat çekti. Koran, “Koronavirüs sonrası stres, anksiyete, uykusuzluk gibi psikolojik sıkıntılar da yaşanabiliyor. Bu anlamda papatya çayı, rezene çayı tüketilebilir. Hatta rezene çayı duş alırken, küvetteki suyun içerisine de eklenebilir. Bunun dışında vetiver ve bergamot yağları tercih edilebilir. Bu yağların, rahatlatıcı etkisi vardır” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ EN ÇOK LİMON VE MAYDANOZ TÜKETİYOR

Kovid-19 hastalığını atlatan Cemal Korkmaz, “Sonrasında yeşil çay tükettik, hala tüketiyoruz. Karadenizliyiz, orada yetiştirdiğimiz normal çayı da tüketiyoruz. Bu hastalıkla ilgili başka çaylar var mı bilmiyorum ama limon da çok tüketiyoruz. Doğal beslenmeye çalışıyoruz” dedi.

Koronavirüs atlattıktan sonra devam eden sırt ağrılarını gidermek için bitkisel ürünler tüketmeyi tercih ettiğini söyleyen Şengül Civan, “Hastalığı atlattıktan sonra sarı kantaron otunu kullandım. Sağlık çalışanı bir arkadaşım tavsiye etmişti. Hem hastalık sürecinde hem de sonrasında kullandım. Su bitene kadar tüketilmesi gerekiyor. Onun ardından da propolis ve polenle ile bal karışımı kullandım ve hala kullanmaya devam ediyorum” diye konuştu.

Hastalığı atlattıktan sonra halsizlik ve ağrı şikayetleri olduğunu söyleyen bir diğer vatandaş ise, “Benim hayatımda her zaman tükettiğim tek şey limondur. Sürekli kaynatıp içerim. Ek olarak, ara sıra, soğan kaynatıp içiyorum. Bence birçok kişi limon, soğan ve maydonoz, dereotu gibi evde bulunabilecek bitkileri de kaynatıp, suyunu içmeli” diyerek kovid-19 sonrasında bitkisel yollarla ağrıların etkisini azalttığını söyledi.

Koronavirüsün ardından ağrıları olmayan ancak her ihtimale karşı doğal yöntemlerle kendini korumaya özen gösterdiğini Zeki Terzi ise, “Bitkisel olarak sadece maydonoz suyunu kaynatıp içtim. Çok limon tükettim. Evin içinde hareket etmeye çalıştım. Hem hastalık sürecinde hem de sonrasında doğal yöntemlerle kendimi korumaya çalıştım” dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
17 çalışma analiz edildi! Bir tanesi bile şifa veriyor17 çalışma analiz edildi! Bir tanesi bile şifa veriyor
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gözler kabineye çevrildi! "Bayramda tam kapanma"

Gözler kabineye çevrildi! "Bayramda tam kapanma"

Kızının mayosunun fiyatı da olay oldu

Kızının mayosunun fiyatı da olay oldu

Bakan Soylu ile Barış Atay arasında polemik

Bakan Soylu ile Barış Atay arasında polemik

Bakın kimmiş ve ne için dışarı çıkmış

Bakın kimmiş ve ne için dışarı çıkmış

Eski rol arkadaşına büyük jest

Eski rol arkadaşına büyük jest

Basıldılar! Polisi görüne arka kapıdan kaçtılar

Basıldılar! Polisi görüne arka kapıdan kaçtılar

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz

İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz

Hindistan'dan dünyayı sarsan kareler!

Hindistan'dan dünyayı sarsan kareler!

Tarihin en büyük skandalı! Merkel ifade verdi

Tarihin en büyük skandalı! Merkel ifade verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.