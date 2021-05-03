Koronavirüs geçirip aşı olanlarda antikor düzeyi 3 kat arttı

Sinovac aşısının yüksek düzeyde koruyuculuk sağladığını belirten Doç. Dr. Günay Can, "Araştırmamız Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki Sağlık çalışanları üzerinde Sinovac aşısını kısa ve orta vadedeki antikor etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapıldı. Bu çalışmaya 345 sağlık çalışanı aldık. Bu araştırmaya alınan kişilerde birinci aşı sonrası 14'üncü gün, ikinci aşı sonrası 28'inci gün antikor düzeyine bakıldı. Araştırma sonrası sağlık çalışanlarının antikor düzeylerinin oldukça etkin olduğunu gördük. Takip ettiğimiz kişilerden sadece iki kişide antikor negatifliği söz konusu oldu. Bu da aşı etkinliğinin oldukça iyi olduğunu bize gösteriyor. Herhangi bir şekilde cinsiyet, yaş ve kilo farkı gözetmeden aşı oldukça yüksek düzeyde koruyuculuk sağlamaktadır" dedi.

KORONAVİRÜS GEÇİRMEMİŞ KİŞİLERDE İKİNCİ DOZ AŞI OLDUKÇA ÖNEMLİ

Prof. Dr. Neşe Saltoğlu da "Uzun zamandan beri Sinovac aşısını kullanıyoruz. 3500 sağlık personelini bu şekilde aşı ettik. Biz de hem sağlık çalışanları üzerinde bir çalışma yaptık. Çalışmaya koronavirüs geçirmiş ve geçirmemiş sağlık çalışanlarını aldık. Amacımız koronavirüsü hem geçirmiş hem de geçirmemiş kişilerin antikor düzeylerine bakmaktı. Koronavirüsü geçirmemiş sağlık personellerinde birinci dozdan sonra vakaların yarısında antikor oluştu. İkinci doza geldiğimizde ise vakaların yüzde 99'unda antikor oluştuğunu gördük. Birinci aşı ile ikinci aşı arasında geçen sürede 36 sağlık personelinin virüs ile karşılaştığını gördük. Bu kişilerde hiçbir belirti ortaya çıkmadıö dedi.

"DİYABETİK VE HİPERTANSİYONU OLAN KİŞİLERDE ANTİKOR DÜZEYİ DAHA DÜŞÜK"

Prof. Dr. Neşe Saltoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Koronavirüsü geçirmiş kişilerin ise aşıdan sonra antikor düzeyinde en az üç kat yükselme oldu. Koronavirüsü geçiren ve geçirmeyenleri kıyasladığımızda koronavirüs geçirenlerde antikor düzeyi geçirmeyenlere oranla iki kat daha yüksek olduğu belirlendi. Araştırma sonucunda sadece diyabetik ve hipertansiyonu olan kişilerde ilk aşıdan sonra antikor düzeyi biraz düşük olduğunu gözlemledik. Yine araştırmayı kan grubu açısından değerlendirdiğimizde herhangi bir farklılık olmadığını gördük."