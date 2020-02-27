Koronavirüs: Gelinlikten uçak biletine salgının sürpriz ekonomik sonuçları

ABD'li bir gelinin düğününe bir gün kala Çin'deki koronavirüs yüzünden gelinliksiz kalacağını kim tahmin edebilirdi?

Ama bu yaşandı ve dünyaya yayılması engellenmeye çalışılan bir salgının küresel etkilerinin boyutlarını da göstermiş oldu.

Çin ekonomisindeki bir kitlenmenin küresel ekonomiye ve bulunduğumuz farklı yerlerde hangi ürünleri bulup bulamayacağımız üzerindeki etkisi konusunda çalışmalar yayınlanmaya analizler yapılmaya başlandı.

Londra merkezli danışmanlık şirketi Capital Economics, salgının, 2020 yılının ilk üç ayı içindeki maliyetini 280 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

Karşılaştırmalarla ifade etmek gerekirse bu, Avrupa Birliği'nin toplam yıllık bütçesinden, Microsoft şirketinin ya da Apple'ın yıllık gelirinden, ya da bir ülkeyle kıyaslamak gerekirse örneğin Nijerya bütçesinin sekiz katından büyük bir meblağ.

Bunun nedeni her şeyden önce hastalıktan şu ana kadar en çok etkilenen ülke olan Çin'in dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve "dünyanın imalathanesi" olması kuşkusuz.

Ama bu somut olarak bireysel bütçelerimizi ve ihtiyacımız olan ürünleri nasıl etkileyebilir?