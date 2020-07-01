Koronavirüs gölgesinde Astana görüşmesi

Liderler, koronavirüs salgının Suriye'ye "büyük bir sınama" getirdiğine dikkat çekti. Rusya lideri Putin ise IŞİD'in faaliyetlerini artırdığı uyarısında bulundu.Suriye'deki savaşa siyasi çözüm amacıyla yürütülen Astana görüşmeleri çerçevesinde Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi bir kez daha toplandı. Koronavirüs salgını nedeniyle toplantı ilk defa videokonferans yöntemiyle yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 1,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Zirvede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik etti.

Zirvede yaptığı açıklamada Erdoğan, "Komşumuz Suriye'nin bir an önce huzur, güvenlik ve istikrara kavuşması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz. Astana garantörleri olarak sergileyeceğimiz iş birliği, hiç şüphesiz bu ülkenin geleceğinde belirleyici olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerektiğinde fiili müdahalede bulunarak insani dramın önüne geçtiklerini belirterek, "Suriye'nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazası sahada sükunetin tesis edilmesi ve ihtilafa kalıcı bir siyasi çözüm bulunması temel önceliklerimizdir" dedi.