Koronavirüs: Google, Facebook, Spotify gibi teknoloji şirketlerinin bilançoları nasıl etkilendi?

Şirketin ilk çeyrek geliri 41,16 milyar dolar olurken hisse başına kârı 9,87 dolar ile beklentilerin altında geldi. Ancak yine de şirketin gelirine dair açıkladığı rakamlar yatırımcıyı memnun etmiş olacak ki bilanço rakamlarının ardından hisselerinin yükselişe geçtiği görüldü.

Kimi teknoloji şirketlerinin gelirlerinde yılın ilk üç ay artış yaşanırken kimileri için tablo daha karışık.

Bu dönemin etkileri daha şimdiden Amazon gibi e-ticaret şirketlerinin hisselerinin yükselişe geçmesini sağlayarak kendini göstermiş durumda.

Bilanço rakamlarının açıklanmasının ardından hisseler yüzde 7 yükseldi.

Sermaye yöneticisi Michael Kramer Forbes haber sitesi için kaleme aldığı makalesinde şirketin bu dönemi yara almadan atlatması halinde uzun vadede koronavirüs krizi patlak vermeden önceki döneme göre çok daha iyi bir performans sergileyebileceğini aktardı.

Kramer'a göre yatırımcının Alphabet hisselerine ilgi göstermesinin altında da bu yatıyor.

Facebook

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Facebook, dijital reklam gelirlerinin ilk çeyrekte azalmasından dolayı halka arz edildiğinden beri en yavaş büyümesini gerçekleştirdi.

Ancak buna rağmen analistlerin beklentilerinin üzerinde bir bilanço performansı sergilemesiyle bilançonun açıklanmasının ardından hisseleri yüzde 7'nin üzerinde yükseldi.

Şirketin geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artışla 17,74 milyar dolara çıktı.

Mart ayında dijital reklam gelirlerinin düştüğü, ancak nisan ayında makul bir şekilde dengelendiği belirtildi.

Şirket, analistlerin kâr beklentisini kaçırsa bile kârının geçen yıla göre yüzde 10 yükseldiği görüldü.