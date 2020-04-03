Koronavirüs: Google pandemi döneminde kurallara ne kadar uyduğumuzu gözlemeye başladı

Google, koronavirüs salgını dönemi boyunca 130 ülkede, hatta aynı ülkenin farklı bölgelerinde insanların hareketlerini izleyerek farklı eğilimleri belgelemeye ve bunları yayınlamaya başladı.

Bu bilgileri sürekli güncellemeyi planlayan Google'ın amacı rakamların ve kalıpların iki ya da üç gün öncesine göre nasıl değiştiğini de ortaya koymak.

Şirket bunu yaparken bireylerin özel yaşamlarının gizliliğinin korunacağına söz verdi.

Analizler Google Maps ya da şirketin diğer cep telefonu uygulamalarından biri üzerinden gelen yerel verilerin kullanılmasıyla oluşturuluyor.

Nasıl yapacak?

Google zaten daha önce de benzer bir şekilde belli müzeler, dükkanlar ve diğer bazı mekanların en kalabalık olduğu zamanları gösteriyor, farklı yolların trafik yoğunluğunu güncellemek suretiyle motorlu araç sürücülerine destek sağlıyordu.

Şimdi aynı veriler, aşağıda sayılan yerlerdeki insan yoğunluğunu, salgın nedeniyle konulan sokağa çıkma sınırlamaları öncesi dönemle karşılaştırmak için kullanılacak.

Perakende dükkanları ve vakit geçirilen diğer yerler

Gıda ürünleri satan dükkanlar ve eczaneler

Parklar, sahil ve plajlar, plazalar

Otobüs, metro ve tren istasyonları

Ofis binaları ve diğer çalışma mekanları

Konutlar

Google bu bilgilerin sağlık yetkilileri ve diğer uzmanlara salgınla mücadele amaçlı planlamalarında yardımcı olmasını ve umuyor.