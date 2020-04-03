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Koronavirüs: Google pandemi döneminde kurallara ne kadar uyduğumuzu gözlemeye başladı

03.04.2020 16:36 | Son Güncelleme

Google, koronavirüs salgını dönemi boyunca 130 ülkede, hatta aynı ülkenin farklı bölgelerinde insanların hareketlerini izleyerek farklı eğilimleri belgelemeye ve bunları yayınlamaya başladı.

Koronavirüs: Google pandemi döneminde kurallara ne kadar uyduğumuzu gözlemeye başladı

Google, koronavirüs salgını dönemi boyunca 130 ülkede, hatta aynı ülkenin farklı bölgelerinde insanların hareketlerini izleyerek farklı eğilimleri belgelemeye ve bunları yayınlamaya başladı.

Bu bilgileri sürekli güncellemeyi planlayan Google'ın amacı rakamların ve kalıpların iki ya da üç gün öncesine göre nasıl değiştiğini de ortaya koymak.

Şirket bunu yaparken bireylerin özel yaşamlarının gizliliğinin korunacağına söz verdi.

Analizler Google Maps ya da şirketin diğer cep telefonu uygulamalarından biri üzerinden gelen yerel verilerin kullanılmasıyla oluşturuluyor.

Nasıl yapacak?

Google zaten daha önce de benzer bir şekilde belli müzeler, dükkanlar ve diğer bazı mekanların en kalabalık olduğu zamanları gösteriyor, farklı yolların trafik yoğunluğunu güncellemek suretiyle motorlu araç sürücülerine destek sağlıyordu.

Şimdi aynı veriler, aşağıda sayılan yerlerdeki insan yoğunluğunu, salgın nedeniyle konulan sokağa çıkma sınırlamaları öncesi dönemle karşılaştırmak için kullanılacak.

  • Perakende dükkanları ve vakit geçirilen diğer yerler
  • Gıda ürünleri satan dükkanlar ve eczaneler
  • Parklar, sahil ve plajlar, plazalar
  • Otobüs, metro ve tren istasyonları
  • Ofis binaları ve diğer çalışma mekanları
  • Konutlar

Google bu bilgilerin sağlık yetkilileri ve diğer uzmanlara salgınla mücadele amaçlı planlamalarında yardımcı olmasını ve umuyor.

Şirketin blogunda "Bu bilgiler yetkililerin, insanların hareket kalıplarını anlamalarına ve çalışma saatleri, ya da evlere yapılacak servislerin saatleri gibi konulardaki tavsiyelerini şekillendirmelerine yardımcı olabilir" deniyor.

Aynı şekilde bu bilgilerin, örneğin ek otobüs ya da tren seferi koymak gibi kalabalıkları engelleyici önlemlere de veri oluşturabileceği düşünülüyor.

Kişisel bilgiler konusunda kaygılar

Şirket, bireylere ait bilgilerin korunması için kullanıcılara ait kayıtların anonim bir şekilde tutulacağını ve rastgele oluşturulan başka verilerin içine gizleneceğini, ayrıca istemeyenlerin bilgi vermeyi reddedebileceğini söylüyor.

Sonuçta Google tarafından toplanan veriler en genel düzeyde bir bölgede evde kalma tavsiyesine ya da yasağına 48 saat öncesine göre ne ölçüde uyulduğunu sergileyecek.

Ancak bu verilerin kendisi de, insanların hareketlerini değiştirme potansiyeline sahip. Verileri görerek kalabalık yerlerden kaçınabilecekleri gibi, çok sayıda insan dışarıda diye düşünerek kendileri de çıkmaya karar verebilirler.

İlk veriler : İngilizler ve Fransızlar arasındaki farklar

İlk veriler 29 Mart gününe ait ve o günkü insan hareketlerini 3 Ocak ve 6 Şubat arasındaki beş haftalık dönemle karşılaştırıyor. Örnek olarak İngiltere ve Fransa'daki sınırlamalar ve yarattığı farklı sonuçlar görülebiliyor.

İngiltere'de bu karşılaştırmanın sonuçları şöyle:

  • Alışveriş ve vakit geçirilen mekanlara gidiş yüzde 85 daha az
  • Gıda dükkanları ve eczanelere gidiş yüzde 46 daha az
  • Parklara gidiş yüzde 52 daha az
  • Durak ve istasyonlarda kalabalık yüzde 75 daha az
  • İşyerine giden yüzde 55 daha az
  • Konutlarda bulunan 15 daha yüksek

Aynı veriler Fransa için ise daha farklı sonuç veriyor:

  • Alışveriş ve vakit geçirilen mekanlara gidiş yüzde 88 daha az
  • Gıda dükkanları ve eczanelere gidiş yüzde 72 daha az
  • Parklara gidiş yüzde 82 daha az
  • Durak ve istasyonlarda kalabalık yüzde 87 daha az
  • İşyerine giden yüzde 56 daha az
  • Konutlarda bulunan 18 daha yüksek

Google'ın yeni veri toplama ve analiz açıklaması Avrupa Birliği Adalet Bakanı Vera Jourova'nın teknoloji devi şirketlere yaptığı çağrıdan bir gün sonra geldi.

Jourova şirketlerden virüsle mücadele amacıyla topladıkları bilgileri bilim insanlarıyla paylaşmalarını istemişti.

AB Adalet Bakanı ayrıca büyük teknoloji şirketlerini sahte haber ve bilgilere engel olmak için yeterli çabayı göstermedikleri gerekçesiyle de eleştirmişti.

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