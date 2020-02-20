'Koronavirüs görüldü' iddiası bir ili ayağa kaldırmıştı! Açıklama geldi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden bir kişide koronavirüs görüldüğü iddiasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından, 'Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüsü şüphesi üzerine bir kişi karantinaya alındı' şeklinde paylaşımlar yapılmıştır. Söz konusu paylaşım kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Hastanemizde, şu an itibarıyla koronavirüs (COVİD-19) vakası veya şüphelisi bir hasta yoktur. Vatandaşlarımızın resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar etmemeleri önem arz etmektedir" denildi.

