HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Koronavirüs görüldü' iddiası bir ili ayağa kaldırmıştı! Açıklama geldi

'Koronavirüs görüldü' iddiası bir ili ayağa kaldırmıştı! Açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 20:24 | Son Güncelleme

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, hastanede bir kişide koronavirüs görüldüğü ve hastanın karantinaya alındığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

'Koronavirüs görüldü' iddiası bir ili ayağa kaldırmıştı! Açıklama geldi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden bir kişide koronavirüs görüldüğü iddiasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından, 'Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüsü şüphesi üzerine bir kişi karantinaya alındı' şeklinde paylaşımlar yapılmıştır. Söz konusu paylaşım kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Hastanemizde, şu an itibarıyla koronavirüs (COVİD-19) vakası veya şüphelisi bir hasta yoktur. Vatandaşlarımızın resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar etmemeleri önem arz etmektedir" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kaşlarını çatan da var, sürekli gülen de... Görenleri gülümseten pozlarKaşlarını çatan da var, sürekli gülen de... Görenleri gülümseten pozlar
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, İngiltereli mevkidaşıyla görüştü Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, İngiltereli mevkidaşıyla görüştü
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...
Anahtar Kelimeler:
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği koronavirüs koronavirüs salgını Malatya

En Çok Okunan Haberler

Kahreden haber! 2 asker şehit, 5 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 5 asker yaralı

İlişkiye girmeden duramıyor: 130 erkekle...

İlişkiye girmeden duramıyor: 130 erkekle...

Komandolar, rejimin elindeki cephelere intikale başladı

Komandolar, rejimin elindeki cephelere intikale başladı

Dünyaca ünlü ismin kızı porno yıldızı oldu!

Dünyaca ünlü ismin kızı porno yıldızı oldu!

İdlib'in güneyine operasyon başlatıldı

İdlib'in güneyine operasyon başlatıldı

Yatak sahnesine TBMM’de de tepki!

Yatak sahnesine TBMM’de de tepki!

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Erdoğan onayladı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

Erdoğan onayladı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Diğer Haberler
Kına gecesinde damadının boğazını kesmişti! Kan donduran ifadeler

Kına gecesinde damadının boğazını kesmişti! Kan donduran ifadeler

İzmir'in Konak ilçesindeki laf atma cinayetinde yeni gelişme

Laf atma cinayetinde yeni gelişme

Son dakika: Osman Kavala'nın ifadesi ortaya çıktı

Osman Kavala'nın ifadesi ortaya çıktı

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, İngiltereli mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, İngiltereli mevkidaşıyla görüştü

Son dakika: Manisa Akhisar'da 3.6 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Manisa'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Fahrettin Altun'dan şehit haberinin ardından sert tepki!

Şehit haberinin ardından sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.