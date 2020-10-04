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Koronavirüs gözden bulaşır mı? Uzmanlar uyarıyor! İşte belirtileri

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.10.2020 09:22 | Son Güncelleme

Koronavirüsün gözyaşı salgısıyla da başka kişiye bulaşabildiğini açıklayan Gülşah Doç. Dr. Cüneyt Karaarslan, ortak havlu kullanılmaması gerektiğini belirtirken, şaffaf gözlük kullanımını önerdi.

Koronavirüs gözden bulaşır mı? Uzmanlar uyarıyor! İşte belirtileri

Daha çok damlacık yoluyla bulaşan koronavirüs, gözde aşırı sulanma, kızarıklık, yanma, batma ve nadiren çapaklanma ile belirti gösterebiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Karaarslan, gözyaşı salgısında bulunan yoğun miktardaki koronavirüsün buharlaşma ya da ellerin göz ile teması sonucu bulaşmaya neden olduğunu kaydetti. Karaarslan, muayene sırasında hasta ile doktorun bu temastan korunması için makinelere yerleştirilen şeffaf perdenin yanı sıra şeffaf gözlüklerle de önlem alındığını belirtti.

'RİSKLİ DURUMLARDA KULLANIN'

Şeffaf gözlüklerin riskli durumlarda kullanılabileceğini dile getiren Doç. Dr. Karaarslan, "Riskli bir odaya giriyorsunuz, orada saatlerinizi geçireceksiniz, havalandırma sıkıntısı olabilir. Ya da bizim gibi diş hekimleri gibi hastaya bire bir yakın bir tedavi ya da muayene eden hekimler şeffaf gözlükler takmalı. Böylelikle ne buharlaşma ne de dokunma yoluyla herhangi bir şekilde gözden göze bu enfeksiyonun geçmesini önlemiş olacaksınız. Bu gözlükler koronavirüse karşı özellikle çok fazla şekilde havaalanlarında satılıyor. Fakat optikçilerden de almak mümkün" diye konuştu.

'ELLERİNİZLE GÖZÜNÜZE DOKUNMAYIN'

Gözden bulaşmadan korunmak için yapılması gerekenleri anlatan Karaarslan, "Vatandaşın birinci dikkat edeceği husus, esas olarak elimizi gözümüze çok götürmememiz. Çünkü herhangi bir nedenden ellerimize, parmaklarımıza bulaşmış enfeksiyonu göz yoluyla vücudumuza enjekte edebiliriz. Diğer bir önlemli nokta ise havlu kullanımı. Enfekte olan birisinin evde izole dahi olsa kullandığı ve gözyaşının bulaştığı havluyu bir başka kişi kendi yüzüne sürecek olursa gözden göze enfeksiyon bulaşabilir" dedi.

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ŞÜPHELENDİĞİ HASTA POZİTİF ÇIKTI

Muayene sırasında şüphelendiği bir hastanın da pozitif çıktığını söyleyen Doç. Dr. Karaarslan, "Hasta zaten birtakım şikayetlerle geliyor. Genel görüntüsünden şüphe duyuyorsunuz ve göz bulgularından da o şüpheyi destekleyici bazı deliller elde ediyorsunuz. Bu defa o hasta ile daha farklı ilgileniyorsunuz. Mesela bir hastam tek bir gözde aşırı sulanma ile gelmişti. Gözyaşı kanalları açıktı. Göz ile ilgili yapılan tüm testler doğal ve normal çıktı. Fakat aşırı bir sulanma vardı ve hastanın genel durumunda aşırı bir halsizlik, yorgunluk, solgunlukla beraber kuru öksürüğü vardı. Şüphelerimizin doğrultusunda hastayı PCR testi için ilgili merkeze yönlendirdim. Test sonucu pozitif çıktı. Şu an sağlığı iyi" diye konuştu.

(DHA)

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